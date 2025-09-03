ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.43
usd:
337.24
bux:
103127.6
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Furcsa lopás Budapesten: vitte a kocsit, de egy nő is volt benne – videó

Infostart

Felébredve szembesült autója hűlt helyével egy férfi.

Kifárasztotta a négyórás kocsikázás azt a 26 éves férfit, aki útitársát az autóban hagyva egy Budapest belvárosi padon elszunyókálva akart regenerálódni és erőre kapni. Mire magához tért, se nő, se kocsi… A kár meghaladta a 7 millió forintot.

A kamerafelvételek szerint egy ismeretlen érkezett a helyszínre, behuppant a volán mögé – mintha csak várták volna –, és nemes egyszerűséggel elhúzott a verdával, no meg a benne ülő nővel.

Az V. kerületi nyomozók hamar megtalálták a Mercit, az azzal távozó nőt és férfi társát. Utóbbi nem tett vallomást, a nő szerint féltékenysége okán hajtott el vélt riválisa kocsijával, no meg vele. Útközben összevesztek, Soroksáron kitette, majd tovaszáguldott – olvasható a Rendészeti Államtitkárság beszámolójában.

Lopás bűntettével gyanúsították meg a párost, szabadlábon védekezhetnek.

Kezdőlap    Bűnügyek    Furcsa lopás Budapesten: vitte a kocsit, de egy nő is volt benne – videó

lopás

brfk

autótolvaj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Salát Gergely a győzelem napi parádéról: Kína jelezte a világnak, hogy nem érdemes vele „kukoricázni”

Salát Gergely a győzelem napi parádéról: Kína jelezte a világnak, hogy nem érdemes vele „kukoricázni”

A győzelem napja évtizedeken át nem számított jelentős alkalomnak Kínában, 2014-ben azonban a politikai vezetés elkötelezte magát amellett, hogy propagálni kell Kína második világháborús szerepvállalását, és ezt minél szemléletesebben kell jelezni az egész világnak – mondta az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A sinológus szerint a nyugati vezetők részéről üzenetértéke volt annak, hogy nem jelentek meg a parádén, de Kína is üzent grandiózus fegyverarzenáljának bemutatásával.
 

Kína eddigi legnagyobb katonai parádéjával üzent a Nyugatnak

Nem vicc: az örök életről beszélgetett Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun

Szijjártó Péter: jó kínai–amerikai viszonyban vagyunk érdekeltek

VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szembefordult Izraellel Brüsszel: elismerik Palesztinát, kemény szankciók jönnek

Szembefordult Izraellel Brüsszel: elismerik Palesztinát, kemény szankciók jönnek

Belgium szankciókat vezet be Izraellel szemben, mert "belefáradt" abba, hogy az Európai Unió nem akar hatékony intézkedéseket hozni a gázai háború ügyében - közölte Maxime Prévot belga külügyminiszter szerdán a szövetségi parlamentben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szörnyű népbetegség pusztít a magyarok között: ősszel jön elő igazán, rém kellemetlen dolog

Szörnyű népbetegség pusztít a magyarok között: ősszel jön elő igazán, rém kellemetlen dolog

Néhány hét nyugalom és kikapcsolódás a legtöbbünknek elegendő ahhoz, hogy újult erővel térjenek vissza a mindennapokhoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China's Xi steals the limelight in a defiant push against US-led world order

China's Xi steals the limelight in a defiant push against US-led world order

President Xi shows off his power and influence in an open challenge to US supremacy and the world order.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 12:39
Érthetetlen, brutális állatkínzást állított le egy szemtanú, léptek a rendőrök
2025. szeptember 3. 12:00
Megvan az ítélet a fejszés gyilkos ügyében
×
×
×
×