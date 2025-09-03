Furcsa lopás Budapesten: vitte a kocsit, de egy nő is volt benne – videó

Kifárasztotta a négyórás kocsikázás azt a 26 éves férfit, aki útitársát az autóban hagyva egy Budapest belvárosi padon elszunyókálva akart regenerálódni és erőre kapni. Mire magához tért, se nő, se kocsi… A kár meghaladta a 7 millió forintot.

A kamerafelvételek szerint egy ismeretlen érkezett a helyszínre, behuppant a volán mögé – mintha csak várták volna –, és nemes egyszerűséggel elhúzott a verdával, no meg a benne ülő nővel.

Az V. kerületi nyomozók hamar megtalálták a Mercit, az azzal távozó nőt és férfi társát. Utóbbi nem tett vallomást, a nő szerint féltékenysége okán hajtott el vélt riválisa kocsijával, no meg vele. Útközben összevesztek, Soroksáron kitette, majd tovaszáguldott – olvasható a Rendészeti Államtitkárság beszámolójában.

Lopás bűntettével gyanúsították meg a párost, szabadlábon védekezhetnek.