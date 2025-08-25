Újabb fejlemény a nagydorogi csecsemő megölésének ügyében

Mint arról az Infostart is beszámolt, egy nagydorogi nő augusztus 20-án azzal hívta a rendőrséget, hogy miközben kéthetes csecsemőjét babakocsiban tolta, elájult, és mire felébredt, a kisfiúnak nyoma veszett. A nyomozás adatai alapján a nyomozó hatóság 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúját közölte még aznap a 25 éves édesanyával.

Az emberölés bűntettének minősített esetét a törvény 10 évtől 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel rendeli büntetni.

A Tolna Vármegyei Főügyészség hétfőn közölte: a gyanúsításban szereplő bűncselekmény jellegére, jelentős tárgyi súlyára, az eddig rendelkezésre álló adatokra, illetve a nyomozás érdekeire is figyelemmel indítványt tett a gyanúsított letartóztatására, mivel álláspontja szerint a legsúlyosabb kényszerintézkedésnek mind az általános, mind a különös feltételei is fennállnak.

Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítványnak mindenben helyt adva egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását – közölte a főügyészség.