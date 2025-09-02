Elképesztő kertre bukkantak a fonyódi rendőrök

A negyvenes éveiben járó vádlott 2021 novemberében elhatározta, hogy a bérelt lakóház mögötti domboldalas részt a telken álló kis ház elbontásából származó, feleslegessé vált, palát is tartalmazó építőanyaggal, autóbontásból származó autóalkatrészekkel, továbbá az ingatlan felújításából visszamaradt anyagokkal tölti fel, majd földet szór rá. Emellett

anyagi ellenszolgáltatás fejében megengedte, hogy ismeretlenek hulladékot borítsanak a területre

– számolt be az esetről a Somogy Vármegyei Főügyészség.

A férfi a fonyódi rendőrök 2023 májusában megtartott helyszíni szemléjéig mintegy 312 köbméter – 258.677,5 kiló – kevert hulladékot, köztük azbesztet tartalmazó építőanyagot – palát – halmozott fel.

Az ügyészség a vádlottal szemben veszélyes hulladékra és különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a bíróságnak – olvasható a közleményben.