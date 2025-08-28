Orvosnak adta ki magát egy csaló tószegi nő

A vád szerint a 36 éves tószegi nő 2019. novembertől 2023. februárig hol orvostanhallgatónak, hol kutatást végző orvosnak, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának adta ki magát, de előfordult olyan eset is, amikor szívbetegségének térítésköteles kezelésére vagy a tulajdonában álló gyógyszergyártó cég által felvett kölcsön visszafizetésére kért pénzt.

A nő megnyerő jellemével könnyen áldozatai bizalmába férkőzött, még családi barátot is sikerült megtévesztenie, egy áldozat pedig azzal a reménnyel támogatta az álorvost, hogy

az általa kutatásra adott pénz beteg hozzátartozójának gyógyulásához vezethet.

Az ügyészség közölte: a szélhámos nőnek nem állt szándékában a kölcsönök visszafizetése, több esetben erre reális lehetősége sem volt. Öt áldozatától több mint 15 millió forintot csalt ki, az okozott kárt, 1,3 millió forintot csupán egy férfinak fizette vissza.

A Szolnoki Járási Ügyészség jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a nő ellen, és szabadságvesztés kiszabását indítványozta a büntetett előéletű csalóval szemben, akit korábban is ugyanilyen bűncselekmény elkövetése miatt vontak felelősségre.

Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog döntést hozni.