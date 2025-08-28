Nagy hajtóvadászat után kapcsoltak le egy bedrogozott, vezetéstől eltiltott győri férfit

Egy 39 éves férfi a rendőri igazoltatás elől próbált elmenekülni Győrben, de hamar kiderült, hogy nincs jogosítványa, és kábítószert is fogyasztott. A férfit előállították a helyi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki – írja a police.hu.

A beszámoló szerint a győri rendőrök augusztus 20-án kora délután egy Opel Astrára figyeltek fel a Lepke utcában. A sofőrt megkülönböztető fény- és hangjelzéssel megállásra szólították fel, de a férfi menekülőre fogta.

Végül a Levendula utcában sikerült őt megállítani, és akkor derült ki, hogy korábban a Győri Járási Bíróság eltiltotta a járművezetéstől, valamint az is, hogy drogot fogyasztott, mielőtt a volán mögé ült.

A drogteszt amfetaminra, metamfetaminra és THC-ra is pozitív eredményt mutatott. A férfit járművezetéstől eltiltás hatálya alatti bűntett, valamint kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki.