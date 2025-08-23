ARÉNA
2025. augusztus 23. szombat Bence
Geoffrey Berman New York déli körzetének ügyésze sajtótájékoztatót tart Jeffrey Epstein amerikai milliárdos letartóztatása ügyében New Yorkban 2019. július 8-án. A 66 éves Epstein 2019. július 6-án letartóztatták kiskorúak szexuális zaklatása és emberkereskedelem gyanúja miatt New Jerseyben. 2002 és 2005 között New Yorkban és Floridában elkövetett, több tucatnyi kiskorú lány elleni szexuális visszaélés, emberkereskedelem, és pedofília gyanúja miatt a manhattani szövetségi bíróság vádat emelt a milliárdos ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Jason Szenes

Újabb fordulatot vett az Epstein-botrány

Infostart / MTI

A Trump-adminisztráció nyilvánosságra hozta Jeffrey Epstein egykori barátnőjével, a szexuális célú emberkereskedelem miatt elítélt Ghislaine Maxwell-lel közelmúltban készült hivatalos meghallgatás többórányi hanganyagát.

Az igazságügyi minisztérium által hozzáférhetővé tett hanganyag és annak leirata szerint Ghislaine Maxwell elmondta, sosem volt szemtanúja annak, hogy Donald Trump elnök bármi "illetlenséget tett volna bárkivel", és azt is tagadta, hogy Bill Clinton egykori elnök járt Epstein hírhedtté vált szigetén.

A meghallgatást Todd Blanche igazságügyiminiszter-helyettes, szövetségi főügyészhelyettes vezette, és abban a floridai börtönben tartották Tallahassee-ban, ahol Maxwell 20 éves börtönbüntetését tölti. Az elítélt azzal a feltétellel ült le vallomást tenni, hogy ígéretet kap a mentességre további büntetőeljárások alól, amennyiben igazat mond.

A meghallgatás során Ghislaine Maxwell tagadta, hogy létezett volna Epstein "ügyféllistája",

amely állítólag olyan ismert személyeket is tartalmazott, akik összefüggésbe kerültek szexuális jellegű visszaélésekkel. Egyben megismételte azt a többször hangoztatott véleményét, miszerint nem hiszi, hogy Jeffrey Epstein a börtönben öngyilkosságot követett el 2019-ben, mielőtt büntetőtárgyalása megkezdődött volna.

Ghislaine Maxwell ellen Jeffrey Epstein bűntársaként emeltek vádat szexuális célú emberkereskedelem miatt, amely a néhai üzletember kiskorú lányokkal szemben elkövetett szexuális visszaéléseihez kapcsolódott. A nőt 2021-ben ítélték 20 éve börtönre, ő volt az egyetlen, akit az Epsteinhez köthető bűncselekmények miatt felelősségre vontak. Az ítélet ellen fellebbezés van érvényben, de a büntetés letöltését 4 éve megkezdte.

Davis Oscar Markus, Maxwell ügyvédje pénteken a közösségi médiában közleményt adott ki, amelyben ügyfele ártatlanságát hangoztatta, és azt, hogy soha nem követett el törvénytelenséget kiskorúakkal szemben, és akit csak azért ítéltek el, mert a szövetségi vádhatóságnak szüksége volt egy "bűnbakra", miután Epstein a tárgyalás előtt meghalt.

