ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.87
usd:
342.07
bux:
106091.94
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
baleset lámba karambol biztosítás fényszóró összetört
Nyitókép: Twenty47studio/Getty Images

Autóbalesetet szenvedtek, aztán támadt egy furfangos ötletük

Infostart

A rendőrség közlése szerint közlekedési baleset kapcsán csalt ki súlyos milliókat áldozatától apa és fia. A kazincbarcikai rendőrök őrizetbe vették a csalókat.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság különösen nagy értékre elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy sajószentpéteri férfival és fiával szemben.

A sértett és az egyik gyanúsított között július 24-én egy anyagi káros baleset történt Sajószentpéteren. A balesetet okozó fél - az apa és fia ajánlatát elfogadva - a kár megtérítése céljából a helyszínen kifizette számukra a javítás költségét fedező, közös megegyezés tárgyát képező 500 000 forint összeget.

Ezt követően mindenki megelégedéssel távozott a helyszínről, de a gyanúsítottak a következő napokban többször megkeresték telefonon és személyesen is a balesetet okozó férfit, akit megtévesztettek azzal, hogy az autóban további javítási költségek merültek fel, valamint a javítások miatt az autó értéke jelentősen csökkent. Az apa és fia így több alkalommal összesen 20 300 000 forintot csalt ki az áldozattól.

A sértett végül feljelentést tett a rendőrségen, amelyet követően a rendőrök augusztus 4-én elfogták a csalókat, akiket őrizetbe is vettek. Az büntetőeljárás során az elcsalt pénz nagyobb részét az elkövetők visszautalták a sértettnek, a hiányzó összeg lefoglalásáról a nyomozók intézkedtek - közölte a rendőrség.

Kezdőlap    Bűnügyek    Autóbalesetet szenvedtek, aztán támadt egy furfangos ötletük

baleset

autó

pénz

sajószentpéter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Erdei vérengzés: a farkasok miatt forrnak az indulatok a szomszédban

Erdei vérengzés: a farkasok miatt forrnak az indulatok a szomszédban
A WWF Slovakia, a Mi vagyunk az erdő és az Aevis természetvédelmi szervezet felszólította a szlovák állami szerveket, hogy a következő vadászidényre nullás kvótát határozzanak meg a farkasok kilövésére Szlovákiában. Figyelmeztetnek, hogy az állomány gyérítése súlyosan érintené a populációt, valamint a természetes egyensúly fenntartásában betöltött szerepüket.
Kaiser Ferenc: se Budapesthez, se a Trump-Putyin-Zelenszkij egyeztetéshez nincs köze Munkács bombázásának

Kaiser Ferenc: se Budapesthez, se a Trump-Putyin-Zelenszkij egyeztetéshez nincs köze Munkács bombázásának

Oroszország nyilván katonai célpontnak tekintette a lebombázott munkácsi gyárat; például feltételezhették, hogy ott drónokhoz készülnek alkatrészek – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Kaiser Ferenc szerint ez a támadás nem függ össze a béketárgyalások aktualitásaival, egy ilyen csapást ugyanis hetekig készítenek elő. No de milyen eszközökkel támadták Munkácsot?
 

Munkácsi rakétatámadás: Orbán Viktor megszólalt

Dunda György: elérte a háború Kárpátalját, mostantól minden megváltozik

"Logikátlan terror" – Már tudni, mit lőttek az oroszok Munkácson

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.22. péntek, 18:00
Balatoni Katalin
miniszterelnöki biztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Az orosz tüzérség már rövid és közepes hatótávolságú tüzérségi fegyverekkel is eléri Kosztyantynivkát Donyeck középső részén: a várost Smerch sorozatvetővel támadják. Az oroszországi Voronyezsben egy ukrán dróntámadás miatt összeomlott a vasúti közlekedés: 19 vonatjáratot töröltek vagy késleltetnek. Pokrovszktól északra nem sikerült megállítani az oroszokat: Suhecke elesett. Még mindig nincs annak jele hivatalos szinten, hogy Oroszország hajlandó lenne egyeztetni az ukrán elnökkel a háború lezárásáról. Ma hajnalban az orosz haderő Kárpátaljára mért katonai csapást. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem volt nagy ingadozás a tőzsdén: vannak, akik így is nagyon jól jártak

Nem volt nagy ingadozás a tőzsdén: vannak, akik így is nagyon jól jártak

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 450,8 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 106 091,94 ponton zárt csütörtökön.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia launches biggest wave of strikes on Ukraine for weeks

Russia launches biggest wave of strikes on Ukraine for weeks

Ukrainian officials say the attacks included drones, hypersonic, ballistic, and cruise missiles.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 21. 16:55
Ezt a kiáltást senki sem akarja hallani a fiától
2025. augusztus 21. 11:41
Idegenkezűség – holtan találták meg az eltűnt kéthetes csecsemőt
×
×
×
×