Kiefer Sutherland rátámadt egy sofőrre, letartóztatták

A rendőrség letartóztatta Kiefer Sutherland brit-kanadai színészt, miután hétfő éjszaka állítólag bántalmazta és megfenyegette egy közösségi fuvarmegosztó szolgáltatás sofőrjét Los Angelesben – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

A hatóság szerint a sofőrnek nem esett baja, az 59 éves színész pedig 50 ezer dolláros óvadék ellenében távozhatott, tettéért várhatóan február 2-án áll bíróság elé. Egyelőre sem Kiefer Sutherland, sem szóvivője nem szólalt meg az eset kapcsán.

A színész korábban is került már a hatóság látókörébe, 2007-ben ugyanis ittas vezetés és próbaidő megszegése miatt 48 napos börtönbüntetésre ítélték, 2009-ben szintén testi sértés gyanúja miatt letartóztatták, de az eljárást később megszüntették. Legutóbb 2020-ban vették őrizetbe tiltott kanyarodás miatt.