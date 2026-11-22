A Talentis Group Zrt. és Papp Bence alapító október 26-án döntött a BePro Career Agency Kft. végelszámolásáról. A november 1-jén indult, 150 napos eljárással szűnik meg az ügynökség, amely januárban Tóth Alex 12 millió eurós bournemouth-i átigazolásánál is közreműködött.

A 2019-ben alapított cég árbevétele tavaly 101 millió forintra csökkent, és 30 millió forintos veszteséggel zárt – számolt be a hvg.hu.

Ezzel párhuzamosan december végén bezár a felcsúti Hotel Pancho is, a személyzetet már értesítették a döntésről – írta a Magyar Hang.

A 2022-ben megnyitott, felnőttbarát szállodát eredetileg ifjúsági sportszállásként hirdették meg, amelyhez a Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány a G7 számításai szerint 2020 végére 11 milliárd forintnyi tao-támogatást kapott.