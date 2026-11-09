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Baka András köztársasági elnök az országos önkormányzati érdekszövetségek vezetõivel folytatott egyeztetésén a Gödöllõi Királyi Kastélyban 2026. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Baka András nem írta alá az állami vagyon védelméről szóló törvényt

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Nem írta alá és előzetes alkotmánybírósági normakontrollra küldte az államhoz kapcsolódó vagyon és az állami hátterű finanszírozás védelme és megerősítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló jogszabályt a köztársasági elnök.

A Sándor-palota Facebook-oldalán közzétett bejelentés szerint Baka András úgy látta, hogy a jogszabály több rendelkezésénél is felmerült az alaptörvény-ellenesség lehetősége.

A köztársasági elnök két részt kifogásolt:

  • a zártkörű befektetési alapok kezelőinek leváltását
  • a kisebbségi részvényesek védelmét érintő változásokból azt, amely a kötelezően megteendő vételi ajánlat alóli mentesülésre vonatkozik.

A köztársasági elnök – az alkotmánybírósági beadványában foglaltaktól függetlenül is – megjegyzi, hogy a törvényt az Országgyűlés kivételes eljárás keretében fogadta el, amelynek során a törvényjavaslat Országgyűléshez történő benyújtása – azaz megismerhetősége – és elfogadása között alig 26 óra telt el, valamint a törvényjavaslat társadalmi és szakmai egyeztetésére sem került sor. A sürgős elfogadás oka és indokoltsága azonban nem derül ki sem – az egyébként le nem folytatott – társadalmi és szakmai egyeztetésből, sem akár magából a törvény szövegéből, az állami forrásokat még csak részben sem kezelő alapok vonatkozásában pedig – értelemszerűen, ám a jogszabály elnevezésével ellentétben – nem is derülhet ki – olvasható a bejegyzésben.

Mint ismert, a Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes által benyújtott törvény elsősorban az MBH Bankot és a 4iG-t, illetve azok tulajdonosait érintheti.

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Kezdőlap    Belföld    Baka András nem írta alá az állami vagyon védelméről szóló törvényt

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