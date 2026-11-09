Baka András nem írta alá az állami vagyon védelméről szóló törvényt

A Sándor-palota Facebook-oldalán közzétett bejelentés szerint Baka András úgy látta, hogy a jogszabály több rendelkezésénél is felmerült az alaptörvény-ellenesség lehetősége.

A köztársasági elnök két részt kifogásolt:

a zártkörű befektetési alapok kezelőinek leváltását

a kisebbségi részvényesek védelmét érintő változásokból azt, amely a kötelezően megteendő vételi ajánlat alóli mentesülésre vonatkozik.

A köztársasági elnök – az alkotmánybírósági beadványában foglaltaktól függetlenül is – megjegyzi, hogy a törvényt az Országgyűlés kivételes eljárás keretében fogadta el, amelynek során a törvényjavaslat Országgyűléshez történő benyújtása – azaz megismerhetősége – és elfogadása között alig 26 óra telt el, valamint a törvényjavaslat társadalmi és szakmai egyeztetésére sem került sor. A sürgős elfogadás oka és indokoltsága azonban nem derül ki sem – az egyébként le nem folytatott – társadalmi és szakmai egyeztetésből, sem akár magából a törvény szövegéből, az állami forrásokat még csak részben sem kezelő alapok vonatkozásában pedig – értelemszerűen, ám a jogszabály elnevezésével ellentétben – nem is derülhet ki – olvasható a bejegyzésben.

Mint ismert, a Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes által benyújtott törvény elsősorban az MBH Bankot és a 4iG-t, illetve azok tulajdonosait érintheti.