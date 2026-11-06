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Az új távoli toronyirányítási rendszer központja a HungaroControl XVIII. kerületi székházában az ünnepélyes átadás napján, 2025. április 29-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A HungaroControl vezérigazgatója maga kérte a felmentését

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ELŐZMÉNYEK

Vitézy Dávid csütörtökön jelentette be, hogy január 1-jétől Kállai Éva vezeti a magyarországi légi forgalom irányításáért felelős HungaroControl Zrt.-t.

A változás okáról a tárcavezető nem közölt részleteket. A 24.hu-nak a Vitézy vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium válaszában azt írta, hogy Turi Ferenc felmentése saját kezdeményezésére történt, ugyanis a HungaroControl vezérigazgatója 47 év munkaviszony után kérte a nyugdíjazását.

Az is kiderült, hogy Kállai Éva kinevezése belső kiválasztási folyamat eredménye volt, amelyben kiemelt szerepet játszott, hogy a légiközlekedés több területéről is van vezetői tapasztalata. A HungaroControlt és a társaság előtt álló kihívásokat jól ismeri, korábban légügyi főigazgató is volt, míg jelenleg a HungaroControl résztulajdonában és közös irányításában lévő Entry Point Central Kft. vezetői feladatait látja el.

Turi Ferenccel az InfoRádió 2026 áprilisában készített interjút a légiforgalmi irányítás sikereiről és kihívásairól – a beszélgetést alább megnézhetik, meghallgathatják.

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