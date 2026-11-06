A HungaroControl vezérigazgatója maga kérte a felmentését

A változás okáról a tárcavezető nem közölt részleteket. A 24.hu-nak a Vitézy vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium válaszában azt írta, hogy Turi Ferenc felmentése saját kezdeményezésére történt, ugyanis a HungaroControl vezérigazgatója 47 év munkaviszony után kérte a nyugdíjazását.

Az is kiderült, hogy Kállai Éva kinevezése belső kiválasztási folyamat eredménye volt, amelyben kiemelt szerepet játszott, hogy a légiközlekedés több területéről is van vezetői tapasztalata. A HungaroControlt és a társaság előtt álló kihívásokat jól ismeri, korábban légügyi főigazgató is volt, míg jelenleg a HungaroControl résztulajdonában és közös irányításában lévő Entry Point Central Kft. vezetői feladatait látja el.

Turi Ferenccel az InfoRádió 2026 áprilisában készített interjút a légiforgalmi irányítás sikereiről és kihívásairól – a beszélgetést alább megnézhetik, meghallgathatják.