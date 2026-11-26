Az augusztus-októberi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 675 ezer volt, lényegében megegyezett az előző év azonos időszakában mért értékkel. Az elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 481 ezren dolgoztak, a közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezret, a külföldön dolgozóké 122 ezret tett ki.

A 15-64 évesek körében a foglalkoztatási ráta 75,8 százalék volt, 0,5 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében 79,4 százalékot, a nők körében pedig 72,1 százalékot mutatott.

Október végén a 15-74 éves népesség 60 100-zal kisebb volt mint egy évvel azelőtt, a gazdaságilag aktívak száma viszont mindössze 3200-zal csökkent, míg a gazdaságilag nem aktívaké 56 900-zal.

Az augusztus-októberi időszakban a 15-74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 217 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt. A férfi munkanélküliek száma 111 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalék volt, a nőknél a létszám 106 ezer, a ráta 4,6 százalék volt.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,4 hónapot vett igénybe. A munkanélküliek 39,9 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 4,9 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszaki értéktől, míg a több mint egy éve munkát keresőké 0,5 százalékponttal, 33,0 százalékra emelkedett.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. október végén az egy évvel korábbihoz képest 0,3 százalékkal, 221 ezerre emelkedett.