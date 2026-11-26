Hozzátették, a megállapodással tovább bővítík a GLP-1 terápiák területén kialakított stratégiai partnerségüket. Az injekciós testsúlykezelési és diabétesz-terápiák fejlesztésében kialakított sikeres együttműködésre építve az új megállapodás az orálisan alkalmazható terápiák területére is kiterjeszti a felek partnerségét. Az orális alkalmazás a metabolikus betegségek kezelésének egyik meghatározó, új generációs platformja, amely jelentős tudományos, formulálási és gyártási komplexitással jár –írták.

A Richter szerint a terápiás megközelítések folyamatos fejlődésével a szájon át alkalmazható készítmények lehetőséget kínálnak a betegek igényeinek és preferenciáinak szélesebb körű kielégítésére.

A közlemény szerint az együttműködés a felek azon törekvését tükrözi, hogy tudományos szakértelemre, rugalmas ellátási háttérre és költséghatékony fejlesztésre építve javítsák a komplex terápiákhoz való hozzáférést. Az értéklánc mentén meglévő, egymást kiegészítő erősségeikre építő közös fejlesztési modell révén az Adalvo és a Richter célja, hogy felgyorsítsa a magas színvonalú kezelések világszintű hozzáférhetőségét, és megfeleljen a jövőbeli piaci igényeknek is.

Szolyák Tamás, a Richter kereskedelmi igazgatója a közleményben úgy nyilatkozott: „az injekciós készítmények terén folytatott sikeres közös munkánkra építve ez a megállapodás tovább bővíti kapcsolatunkat, és támogatja azon stratégiai célunkat, hogy a metabolikus betegségek területén széles és differenciált portfólióval rendelkezzünk, kedvező alapot biztosítva a terápiás terület jövőbeli növekedési lehetőségeinek kiaknázásához.”

Anil Okay, az Adalvo vezérigazgatója a közleményben úgy fogalmazott: „a metabolikus betegségek kezelésének jövőjét nem egyetlen hatóanyag vagy gyógyszerforma határozza meg, hanem az, hogy a betegek és az egészségügyi rendszerek számára szélesebb körű választási lehetőségeket, könnyebb hozzáférést és kényelmesebb terápiás megoldásokat tudjunk biztosítani. Az orális szemaglutid napjaink egyik legígéretesebb lehetőségét kínálja a metabolikus betegségek kezelésében, és meggyőződésünk, hogy ez az együttműködés mindkét vállalat számára kedvező növekedési lehetőségeket teremt”.