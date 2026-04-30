Turi Ferenc: nagyon zsúfolt a magyar légtér, de hamarosan még több repülő érkezhet

Magyarország területe körülbelül 1,2 százaléka Európáénak, de Európa légi forgalmának körülbelül 11-12 százaléka átmegy az ország fölött. „Ebből lehet érezni, hogy van némi arányeltolódás, és az a munka, amit a munkatársaim végeznek, hihetetlen megfeszített munka. Európa délkeleti tengelyében Magyarország megkerülhetetlen és stratégiai pont, hiszen a török, illetve az ázsiai, délkelet-ázsiai járatok nagyon nagy számban itt lépnek be Európába” – mondta Turi Ferenc, kiemelve, hogy a munkájukban mindig a biztonság a legfontosabb.

A tavalyi év fontos eredményének nevezte, hogy tíz százalékkal növelni tudták a légiforgalmi irányítók számát, illetve hogy a háttérszolgáltatásokat is fejlesztették, például új szektorizációt vezettek be. A magyar légtér irányítás szempontjából ugyanis szektorokra van bontva. Ezeket olyan kis, négyzet alakú légterekként lehet elképzelni, amelyeket egy-egy irányítópár irányít. A szektorokat pedig a forgalom áramlásának függvényében alakítják ki, változtatják.

Tízéves terv „Ha megtartjuk ugyanazt az élvonalbeli technológiai vezető szerepet, amit a Hungarocontrol már képvisel Európában, ha a meghatározott ütemben fejlesztjük a rendszereinket, és ha folyamatosan felvesszük azokat a légiirányítókat, akikre szükségünk van – ez azt jelenti, hogy majdnem megduplázzuk a légiirányítók számát az elkövetkező tíz évben –, akkor az elméleti legforgalmasabb napon a jelenlegi 4300 járat helyett tíz év múlva 7000 járatot tudunk majd irányítani” – vázolta a HungaroControl vezérigazgatója.

A légterünk forgalmának több mint 80 százalékát az átrepülő forgalom adja, vagyis Magyarország tranzitország. De ezek a járatok átmennek más államokon is, tehát ugyanez vonatkozik az osztrákokra, a horvátokra, a bolgárokra, a románokra is, csak eltérő mértékben. Turi Ferenc emlékeztetett: épp most látható az iráni háború kapcsán, hogy kettévált a forgalom áramlása, mindenki kikerüli Iránt és Irakot. Van egy északi útvonal Grúzia, Türkmenisztán felé, és van egy déli forgalomáramlás, ami átterelődött a Balkán felé a déli viszonylatokra. Emiatt van az, hogy Magyarországon kevesebb a forgalom, mint eddig volt – de ez a szakember szerint bármikor visszaállhat.

Szóba került még a beszélgetésben a késések kérdése. Egy sűrű napon ez azért is fontos, mert általában ha egy járat az eredetileg tervezett indulási időben vagy az azt követő 15 percben nem tud elindulni, akkor elveszíti a slotot (résidő), és a várakozó gépek listájában sokkal rosszabb helyre kerül – emelte ki Turi Ferenc. Ezért nagyon komolyan kell venni, amikor a személyzet azt kéri, hogy mindenki igyekezzen a beszállással.

A késésekkel kapcsolatos jó hír, hogy a HungaroControl egy éve kezdett szorosabb együttműködésbe a HungaroMettel, melynek egy-egy munkatársa most a légiirányítóknál ül és helyben tudnak egyeztetni egy-egy vihar vagy más veszélyes időjárási jelenség esetén szükséges intézkedésekről.

„Most élő szóban meg tudják beszélni, hogy milyen légiforgalmi korlátozásokat igényel egy-egy vihar. Ez azért fontos, mert nálunk az volt a legnagyobb probléma korábban, hogy vihar esetén mi vagy alulkorlátoztunk, vagy felülkorlátoztunk. Az esetek nagyobb részében a kollégák biztosra mennek, tehát felülkorlátoztak. Ám azzal, hogy tavaly bevezettük ezt a szolgáltatást,

körülbelül 40 százalékkal tudtuk csökkenteni a felesleges korlátozásokat, amit az utasok is érezhetnek a kevesebb várakozási időben, a kevesebb késésben, a sokkal flottabb szolgáltatásban”

– mondta Turi Ferenc az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette: az együttműködést nemrég kibővítették, és ha szükséges, akkor már hétvégén is ott ülnek a hungarometes szakemberek, illetve ha szükséges, akkor éjszaka is be tudják hívni őket.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette. A teljes beszélgetést alább megnézhetik, meghallgathatják.