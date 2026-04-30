2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Turi Ferenc: nagyon zsúfolt a magyar légtér, de hamarosan még több repülő érkezhet

Infostart / InfoRádió

Tavaly júliusban elérte a napi 4300-at a Magyarország légterét használó repülőgépek száma. Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója a magyar légi folyosók terhelhetőségének határairól is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.

Magyarország területe körülbelül 1,2 százaléka Európáénak, de Európa légi forgalmának körülbelül 11-12 százaléka átmegy az ország fölött. „Ebből lehet érezni, hogy van némi arányeltolódás, és az a munka, amit a munkatársaim végeznek, hihetetlen megfeszített munka. Európa délkeleti tengelyében Magyarország megkerülhetetlen és stratégiai pont, hiszen a török, illetve az ázsiai, délkelet-ázsiai járatok nagyon nagy számban itt lépnek be Európába” – mondta Turi Ferenc, kiemelve, hogy a munkájukban mindig a biztonság a legfontosabb.

A tavalyi év fontos eredményének nevezte, hogy tíz százalékkal növelni tudták a légiforgalmi irányítók számát, illetve hogy a háttérszolgáltatásokat is fejlesztették, például új szektorizációt vezettek be. A magyar légtér irányítás szempontjából ugyanis szektorokra van bontva. Ezeket olyan kis, négyzet alakú légterekként lehet elképzelni, amelyeket egy-egy irányítópár irányít. A szektorokat pedig a forgalom áramlásának függvényében alakítják ki, változtatják.

A légterünk forgalmának több mint 80 százalékát az átrepülő forgalom adja, vagyis Magyarország tranzitország. De ezek a járatok átmennek más államokon is, tehát ugyanez vonatkozik az osztrákokra, a horvátokra, a bolgárokra, a románokra is, csak eltérő mértékben. Turi Ferenc emlékeztetett: épp most látható az iráni háború kapcsán, hogy kettévált a forgalom áramlása, mindenki kikerüli Iránt és Irakot. Van egy északi útvonal Grúzia, Türkmenisztán felé, és van egy déli forgalomáramlás, ami átterelődött a Balkán felé a déli viszonylatokra. Emiatt van az, hogy Magyarországon kevesebb a forgalom, mint eddig volt – de ez a szakember szerint bármikor visszaállhat.

Szóba került még a beszélgetésben a késések kérdése. Egy sűrű napon ez azért is fontos, mert általában ha egy járat az eredetileg tervezett indulási időben vagy az azt követő 15 percben nem tud elindulni, akkor elveszíti a slotot (résidő), és a várakozó gépek listájában sokkal rosszabb helyre kerül – emelte ki Turi Ferenc. Ezért nagyon komolyan kell venni, amikor a személyzet azt kéri, hogy mindenki igyekezzen a beszállással.

A késésekkel kapcsolatos jó hír, hogy a HungaroControl egy éve kezdett szorosabb együttműködésbe a HungaroMettel, melynek egy-egy munkatársa most a légiirányítóknál ül és helyben tudnak egyeztetni egy-egy vihar vagy más veszélyes időjárási jelenség esetén szükséges intézkedésekről.

„Most élő szóban meg tudják beszélni, hogy milyen légiforgalmi korlátozásokat igényel egy-egy vihar. Ez azért fontos, mert nálunk az volt a legnagyobb probléma korábban, hogy vihar esetén mi vagy alulkorlátoztunk, vagy felülkorlátoztunk. Az esetek nagyobb részében a kollégák biztosra mennek, tehát felülkorlátoztak. Ám azzal, hogy tavaly bevezettük ezt a szolgáltatást,

körülbelül 40 százalékkal tudtuk csökkenteni a felesleges korlátozásokat, amit az utasok is érezhetnek a kevesebb várakozási időben, a kevesebb késésben, a sokkal flottabb szolgáltatásban”

– mondta Turi Ferenc az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette: az együttműködést nemrég kibővítették, és ha szükséges, akkor már hétvégén is ott ülnek a hungarometes szakemberek, illetve ha szükséges, akkor éjszaka is be tudják hívni őket.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette. A teljes beszélgetést alább megnézhetik, meghallgathatják.

aréna

légi közlekedés

hungarocontrol

légtér

légiirányítás

turi ferenc

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Választás 2026: gőzerővel folyik a kormányzati munka előkészítése

Magyar Péter, leendő miniszterelnök tegnap Ursula von der Leyennel tárgyalt az uniós pénzek hazahozataláról Brüsszelben. A találkozó nagyon konstruktív volt, már a küszübön lehet a politikai alku. Eközben a Richter nem fizetne osztalékot az alapítványoknak, megszűntetnék a Szuverenitásvédelmi Hivatalt és újabb érdekes információk kerültek elő a vagyonok külföldre menekítését illetően.

Nem indult jól a napja a forintnak, így áll most a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben

Az eurót reggel hat órakor 366,30 forinton jegyezték az előző délután hat órai 365,21 forint után.

Antisemitism 'a national security emergency', says government terror adviser after Golders Green attack

Shilome Rand, 34, and Moshe Shine, 76, have been named locally as the victims. A 45-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder.

