A kormány a korán megérkezett havas, fagyos időjárásra tekintettel elindította a tel.kormany.hu weboldalt, ahol tájékoztatást ad arról, milyen intézkedéseket léptet életbe a téli időszakban – jelentette be a Facebookon Magyar Éva kormányszóvivő.

A videóban hozzátette, a magyar kormány, abban az esetben, ha tartósan marad a kemény hideg, például eltörölheti a férőhely-korlátozást a hajléktalanellátásban annak érdekében, hogy minél több fedél nélkül élő kerülhessen mielőbb biztonságba.

De a krízisellátást is finanszírozza a kormány, hogy minden bajbajutott emberhez időben érkezhessen meg a segítség – jelentette ki a szóvivő, hozzátéve, hogy a közút, a katasztrófavédelem és az egészségügyi intézmények felkészítése a télre már megtörtént. Magyar Éva elmondta,

ha a napi hőmérséklet tartósan -10 Celsius-fok alá süllyed, életbe lép a „vörös kód”,

ám erről bővebb információt most nem közölt.

A szóvivő emlékeztetett: a kormány 5 százalékra csökkentette a tűzifa áfáját és megduplázta a szociális tűzifaprogram keretét annak érdekében, hogy mindenkinek jusson télire elegendő tüzelő.

A kormányszóvivő azt is hangsúlyozta, hogy fontos figyelni a környezetünkben élőkre, idősekre, betegekre, rászorulókra. Mint mondta, keressük meg azokat, akiknek veszélybe kerülhet az egészsége, és szükség esetén azonnal tárcsázzuk a segélyhívó telefonszámokat.