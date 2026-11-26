A közlés szerint már szerda délelőtt is előfordult helyenként kisebb havazás, hózápor, de a csapadék érdemi része a déli óráktól érkezett. Havazás, havas eső, eső, néhol ónos eső egyaránt előfordult, tisztán hó főként az ország északnyugati, északabbi részein esett.

A lehullott hó vastagsága a Rábától nyugatra, Budapest környékén, illetve a Tisza-tó környezetében érte el az 5 centimétert, kisebb körzetekben még pár centiméterrel több is esett.

Írtak arról is, hogy éjszaka újabb, vegyes halmazállapotú csapadékot hozó csapadékzóna érkezett, amelyből az ország déli felén és a Tiszántúlon eső, a Bakonyban, illetve néhol másutt is ónos eső, északabbra vegyesen zömmel fagyott eső, havas eső esik, míg az északnyugati tájakon és az Északi-középhegység északi felén havazik.