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A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése, így közel 20 év után újra nemzeti többségi tulajdonba került a reptér. A megállapodásnak köszönhetően a magyar állam vételár arányosan 80 százalékos tulajdonrészt szerez a Budapest Airport Zrt.-ben, a francia társbefektető VINCI pedig 20 százalékot.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Elképesztő repülőforgalom volt Budapesten

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A magyar légtérben 2,1 százalékkal, 816 ezerre csökkent az átrepülő forgalom az idei első kilenc hónapban az előző év azonos időszakához viszonyítva, a Magyarországon le- és felszálló nemzetközi járatok száma ugyanakkor 4,6 százalékkal, 107 ezerre nőtt – közölte a HungaroControl Zrt. a légiforgalmi irányítók nemzetközi napja alkalmából.

A tájékoztatás szerint az év legforgalmasabb napja május 31-e volt az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt, akkor egy nap alatt 759 le- és felszálló gép fordult meg a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Ez az idei éves átlag közel kétszeresének felelt meg, a nyári hónapok átlagához képest pedig 74 százalékos többletet jelentett.

A második legintenzívebb napot a július 26-án megrendezett Forma 1-es futam hozta 531 gépmozgással, ez 34 százalékkal haladta meg az éves átlagot.

A nyári csúcsidőszakban, júliusban és augusztusban Budapest volt Európa tizenegyedik legforgalmasabb irányítói körzete, naponta átlagosan csaknem négyezer járattal, amelyeknek 90 százaléka átrepülő gép volt, fennmaradó tíz százaléka pedig a magyar futópályákon ért földet vagy emelkedett fel - ismertette a HungaroControl.

A kiemelten forgalmas időszakokra a felkészülés hetekkel, vagy akár hónapokkal hamarabb megkezdődik.

A HungaroControl szakemberei a korábbi évek tapasztalatai, a légitársaságok menetrendjei, a szezonális trendek és a nagy tömegrendezvények időpontja alapján megbecsülik, mikor várható rendkívüli terhelés. A csúcsidőszakokban több irányító van szolgálatban, a biztonsági előírások a fokozott nyomás alatt sem lazulnak – emelte ki a légiforgalmi irányító.

A tájékoztatás szerint a légiforgalmi irányításhoz köthető késéseket sikerült jelentősen visszaszorítani, 2024 és 2026 első kilenc hónapjának adatait összevetve 96 százalékkal csökkentek a késések percben számítva. A késett repülők adatait vizsgálva a korábbi 19,7 perces átlagos csúszás 12,4 percre csökkent, ami két év alatt 37 százalékos javulást jelent.

Az európai légiforgalmi hálózat működését koordináló nemzetközi szervezet, az EUROCONTROL friss adatai szerint 2026 nyarán az útvonalirányítási késések csaknem felét személyzeti kapacitási problémák okozták, új légiforgalmi irányítók toborzása egész Európában kiemelt feladat. A HungaroControl a növekvő légiforgalom kiszolgálása érdekében folyamatosan bővíti irányítói kapacitását. Felgyorsult az utánpótlás-képzés, 2026-tól kezdve már nem évi egy, hanem két légiforgalmi irányító tanfolyam indul a vállalat oktatási központjában, ahol így évente csaknem 50 új hallgató kezdheti meg a tanulmányait – közölték.

Európában mintegy 17 600 légiforgalmi irányító dolgozik operatív munkakörben az EUROCONTROL 2024-es adatai szerint, a HungaroControl kötelékében több mint 200 légiforgalmi irányító dolgozik.

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