Zalai Csaba elmondta: az EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó léte volt egy nagyon fontos üzenet. A csatlakozási tárgyalások Montenegró esetében most már nagyjából a végső szakaszába érkeztek, és a politikai elkötelezettségnek a fenntartását volt hivatott a találkozónak a megtartása jelezni.

Hozzátette: ezen túlmenően, van egy 6 milliárdos segélycsomag, amely a nyugat-balkáni tagállamoknak a gazdasági fejlesztésére vonatkozik. Montenegrón túl, Albánia és Észak-Macedónia esetében további néhány százmillió eurós segélyt, illetve támogatást helyezett kilátásba a bizottság elnöke, tehát ilyen szempontból ez egy fontos találkozó volt, de érdemi új megállapodás, illetve eredmény nem született.

„Ez egy teljesítményalapú folyamat. Természetesen

Ukrajnának a csatlakozási kérelme, illetve az azóta megindult csatlakozási folyamat is befolyásolhatja azon reformintézkedéseknek a meghozatalát, amit a nyugat-balkáni országoknak meg kell tenni,

de azt gondolom, hogy a szabályok mindenki számára teljesen világosan alakulnak” – fogalmazott.

Zalai Csaba elmondása szerint a mostani rendkívüli csúcstalálkozót még hónapokkal ezelőtt annak érdekében készítették elő, hogy a decemberi, tehát a december 17-18-án sorra kerülő Európai Tanácson sikerül megállapodást elérni. Magyarán, a mostani csúcsnak nem is az volt a kifejezett célja, hogy a mai, illetve a holnapi ülésen sikerüljön megállapodásra jutni, viszont mindenképpen fontos lenne, hogy a nyitott kérdésekben, valamifajta előrehaladás történjen, és azt gondolom, hogy az 5-6 fontosabb kérdés közül, legalább 1-2-ben érdemi előrelépés történhet.

„Antonio Costának egy nagyon szűk mezsgyén kell egyensúlyoznia, ugyanis a legnagyobb nettó befizetők, tehát az a hat tagállam, aki a legnagyobb mértékben veszi ki a költségvetés finanszírozásából a részét, azok még ennél is nagyobb vágást szerettek volna elérni” – hangsúlyozta.

Ugyanakkor kiemelte, hogy közben a nettó kedvezményezettek, ahova Magyarország is beletartozik, mereven elzárkóznak minden további vágástól. Úgy vélte, most ezzel a 10-11 százalékos vágással, a bizottsági javaslathoz képest, António Costa nagyjából eljutott addig, ameddig reálisan el lehet jutni.

„Azt gondolom, hogy a következő fontos megállapodás, ami a mai, illetve a holnapi nap folyamán kialakulhat, az nem is a költségvetés tekintetében várható, hanem annak a kérdésnek a rendezésében, hogy milyen olyan további forrásokat lehet bevonni az EU költségvetés finanszírozásába, ami nem a tagállami költségvetéseket terheli, magyarán lehet-e új, saját forrásokat találni” – mondta.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte: az António Costa által felvázolt 5 új adóbevétel lehet ebben megoldás, amivel a megnövekedett többletköltségeket csökkenteni lehet, és azt gondolom, hogy ez lesz a mai, illetve a holnapi megbeszélés egyik legfontosabb kérdése.

A forrásokról szólva Zalai Csaba elmondta: az Európai Bizottság már a legelső javaslatában öt új adónemet javasolt, amivel éves szinten 60 milliárddal lehetne a bevételeket növelni. Ez az összeg csökkentené a tagállami költségvetési befizetéseket, amely zömében finanszírozza ezt a költségvetést. Itt szó van többek között egy úgynevezett digitális adóról, amely főleg a nagy amerikai tech cégeket adóztatná meg, de szó van ezen túlmenően olyan elektromos hulladékadónak a bevezetéséről, ami részben inkább a szegényebb országokat érintené. A nehézség az, hogy ennek az öt új adóelemnek a megtalálásában hogyan lehet egyensúlyt találni, hogy a teher a tagállamokra valamennyire igazságosan háruljon.

A jelenlegi uniós költségvetés több mint kétharmadát a hagyományos agrár és kohéziós támogatások viszik el. Ezzel kapcsolatban Zalai Csaba úgy vélekedett: az a javaslat, ami most az asztalon fekszik, több mint 10 százalékkal csökkentette a fő költségvetési összeget, ugyanakkor érdemben nem változtatta az agrár, illetve a kohéziós kiadásokat. Costa nagyon ügyesen olyan tételeket csökkentett, ami ha úgy tetszik, egyik tagállamnak sem fájt. Ez alapvetően a külső, tehát az Unió nemzetközi szerepvállalásának a költségvetését és az uniós intézmények működését jelentette. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nagy változtatást itt a főösszeg tekintetében nem fogunk tudni elérni.

A cikk Németh Andrea interjúja alapján készült.