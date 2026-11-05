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Légiforgalmi irányítók dolgoznak a HungaroControl felújított irányítótermében Budapesten 2021. április 28-án. Lezárult a HungaroControl egyik legjelentősebb beruházása, az elmúlt fél évben teljesen megújultak a társaság légi navigációs és hangkommunikációs rendszerei, valamint a légiforgalmi szakemberek munkaállomásai. A közel 8 milliárd forintból megvalósult fejlesztésnek köszönhetően az irányítók a jövőben is Európa egyik legkorszerűbb, csúcstechnológiával felszerelt központjából gondoskodhatnak a repülések biztonságáról.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Új irányítója lesz a magyar légiforgalomnak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Január elsejétől Kállai Éva vezeti a HungaroControlt – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy Kállai Éva több mint húszéves légiközlekedési tapasztalattal érkezik a vállalat élére, és korábban a HungaroControlnál is több vezetői feladatot látott el.

Az elmúlt időszakban a HungaroControl a növekvő légiforgalom mellett is jelentősen csökkentette a légiforgalmi irányításból eredő késéseket, és tavaly több mint 1,4 millió légi jármű biztonságos közlekedését segítette – ismertette a miniszter.

Mint írta, a HungaroControl a magyar légiközlekedés egyik kulcsfontosságú intézménye. A következő években a növekvő forgalom biztonságos kiszolgálása, a kapacitások fejlesztése és a késések további mérséklése egyaránt komoly feladatot jelent majd.

A HungaroControl élén Kállai Éva Turi Ferencet váltja, aki 2024. augusztus 1-től látta el a vezetői feladatokat a társaságnál.

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Kezdőlap    Belföld    Új irányítója lesz a magyar légiforgalomnak

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