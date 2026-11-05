Új irányítója lesz a magyar légiforgalomnak

A miniszter úgy fogalmazott, hogy Kállai Éva több mint húszéves légiközlekedési tapasztalattal érkezik a vállalat élére, és korábban a HungaroControlnál is több vezetői feladatot látott el.

Az elmúlt időszakban a HungaroControl a növekvő légiforgalom mellett is jelentősen csökkentette a légiforgalmi irányításból eredő késéseket, és tavaly több mint 1,4 millió légi jármű biztonságos közlekedését segítette – ismertette a miniszter.

Mint írta, a HungaroControl a magyar légiközlekedés egyik kulcsfontosságú intézménye. A következő években a növekvő forgalom biztonságos kiszolgálása, a kapacitások fejlesztése és a késések további mérséklése egyaránt komoly feladatot jelent majd.

A HungaroControl élén Kállai Éva Turi Ferencet váltja, aki 2024. augusztus 1-től látta el a vezetői feladatokat a társaságnál.