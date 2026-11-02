ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.12
usd:
325.01
bux:
145166.7
2026. november 2. hétfő Achilles
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Closeup female legs feet in white sneakers are riding, kicking by electric scooter on bike path in street of modern urban city. Moving by ecological eco portable transport of future concept.
Nyitókép: monstArrr_/Getty Images

Ijesztően sok gyerek kerül kórházba e-roller miatt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az e-rollerrel balesetet szenvedők száma 10 százalékkal emelkedett idén 2025-höz képeset, és a 14 éven aluliak aránya a tavalyi időszakhoz képest megduplázódott a Baleseti Intézet adatai szerint.

A Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ közölte: a kulcscsont-, boka-, alkar- és csuklótáji törés szakorvosi ellátást igényel, az e-rollerezők közt, kátyúkon vagy útpadkán való elakadás miatt gyakran előfordul arc- és koponyasérülés is. A végtagsérülések általában jól gyógyíthatók, az arcsérülések nem mindig múlnak el nyom nélkül, de a legveszélyesebb a koponyát ért sérülés, melynek maradandó, súlyos akár fogyatékosságot vagy halált okozó következményei is lehetnek.

A baleseti központ idegsebészeti munkacsoportja tavaly publikált kutatásában azt vizsgálta, milyen sérüléseket szenvednek kerékpárosok, elektromos rolleresek és hagyományos rolleresek. A vizsgált időszak alatt 1938 eset közül 1378 kerékpárral, 370 elektromos rollerrel, és 190 mechanikus rollerrel szenvedtek balesetet.

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy az e-rolleres sérülések erősen kapcsolódtak az alkoholfogyasztáshoz. Az elektromos rolleresek több mint negyede ivott a baleset előtt, míg a biciklivel balesetet szenvedettek kevesebb mint 5 százaléka állt alkoholos befolyásoltság alatt - írták.

Magyar Péter miniszterelnök múlt héten jelentette be, hogy a kormány módosítja és szigorítja a KRESZ-t, hogy érdemben csökkenjen a rolleres balesetek száma. A kormány javaslata szerint a motoros roller külön járműkategória lesz a KRESZ-ben és speciális szabályok vonatkoznak majd rá. A rendeletet a kihirdetés előtt még egyszer társadalmi vitára bocsátják.

A kormany.hu-n megkezdődött a társadalmi egyeztetés az elektromos rollerek szabályozásának jogszabálytervezetéről, a kormány november 5-ig várja a véleményeket.

A rollerek használatára eddig nem vonatkozott közlekedési szabály, ezen változtat a KRESZ tervezett kibővítése.

A Bethesda Gyermekkórház legutóbbi közlése szerint idén március és szeptember között 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt; egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek is érkezett e-rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel, minden ötödik eset fejsérülés volt, 11 gyerek állapota súlyos vagy életveszélyes volt.

Az e-roller használatból származó sérülések skálája széles: a kisebb bőr- és lágyrészsérülésektől a tompa légúti, mellkasi és hasi sérülésekig terjed, és ezzel együtt nő a súlyos, műtétet igénylő balesetek száma is, a fiatalok jóval nagyobb arányban szenvednek zúzódást, csonttörést, mint a felnőttek, gyakori az arc- és fejsérülés, amely a sisakhasználat hiányát jelzi, de előfordult már olyan kiskorú beteg is, aki az egyik veséjét vesztette el.

Becslések szerint csak a budapesti ellátásban havonta mintegy 150 gyermeket kezelnek hasonló balesetek miatt - írták.

Összegzésük szerint a sérülések legnagyobb része a felső végtagokat (32 százalék) érinti: gyakoriak az alkar- és orsócsonttörések, könyökzúzódások, vállsérülések. Minden ötödik esetben fejsérülés történt, például agyrázkódás vagy koponyazúzódás. Az alsó végtagon bokarándulások, térdsérülések, lábszártörések fordultak elő, és több gyermek érkezett arc- vagy torzósérülésekkel is.

Az esetek 5,5 százaléka műtéti beavatkozást igényelt, és a triázsadatok szerint a többség közepesen vagy enyhén súlyos volt, de minden huszadik gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes.

A Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet, a Magyar Közút Zrt., a Magyar Biztosítók Szövetsége és a Széchenyi Egyetem szakértőinek a témában szeptemberben publikált tanulmánya egyebek között rámutatott:

a mikromobilitás már nem csupán divatos közlekedési alternatíva, hanem egy összetett szakmai, jogi és infrastrukturális kihívás is.

A tanulmány szerint 2024. január 1. és 2026. május 31. között a balesetekben a mikromobilitási eszközök érintettsége folyamatosan növekedett; a 2024-es 5,7 százalékról 2026. májusig 10,2 százalékra. A sérültek száma is emelkedett, 2024-ben 784 ember, 2025-ben 1174-en, és az idei év májusig 543 ember sérült meg ilyen balesetekben.

Az elemzés rámutatott arra, hogy a vizsgált időszakban a mikromobilitási eszközök használói által okozott személysérüléses balesetek mintegy 90 százaléka négy fő baleseti okra vezethető vissza, ezek közül a motoros rollerek esetében ez egyértelműen a sebesség nem megfelelő megválasztása volt.

A sérültek korcsoporti vizsgálatánál az elektromos rásegítésű kerékpárok esetében elsősorban a felnőtt és idősebb korosztály érintettsége volt a jellemző, a motoros rollereknél egyértelműen a 11-18 éves korosztály dominál. Az ilyen eszközökkel balesetet okozók megoszlásában is hasonló az arány, bár a motoros rollerek esetében az életkor tolódik a 15-18 éves korosztály felé.

A tanulmány kitért arra, hogy az elmúlt években folyamatosan emelkedett az ilyen eszközök száma, becslések szerint több mint 100-120 ezer darab elektromos roller van birtokban, azonban ezek használati intenzitása nem ismert.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024-ben 367 motorosroller-baleset történt, 2025-ben már 635, és idén júliusig bezárólag is már 537.

Egy EU-s irányelv alapján 2024. május 17-től a jogszabályban meghatározott jellemzőjű mikromobilitási eszközökre is kell kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni a több, mint 25 kilogramm tömeg és több, mint 14 kilométeres (legnagyobb) tervezési sebesség vagy legfeljebb 25 kilogramm tömeg és nagyobb, mint 25 kilométeres (legnagyobb) tervezési sebesség esetén.

Október elején Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt közölte, hogy több mint háromszázezren töltötték ki a kormány honlapján közzétett közlekedésbiztonsági kérdőívet, amelynek részeként 94 százalékos támogatása volt a rollerekkel összefüggő minél sürgősebb fellépésnek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ijesztően sok gyerek kerül kórházba e-roller miatt

baleset

statisztika

gyerekek

e-roller

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza

Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza
A kormányfő kifogásolta, hogy az elmúlt 20 évben miért nem ment át a parlamenten az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A Mi Hazánk vezetője szerinte belehazudik az emberek szemébe, a 2027-es költségvetésről viszont újra részletesebben beszélt.
 

„Szégyellje magát inkább Magyar Péter” – frakcióreagálások a kormányfő napirend előtti felszólalására

Két lépcsőben nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter napirend előtti bejelentései

Módosul a tőkepiac szabályozása

Legfőbbügyész-választás, nyugdíj, december 24., vagyonadó, sportvezetők: kemény négy nap előtt az Országgyűlés

Magyar Péter támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé válását

VIDEÓ
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.02. hétfő, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas megugrás a magyar lakáspiacon: tömegek rohantak szerződést kötni az Otthon Start kivezetése miatt

Hatalmas megugrás a magyar lakáspiacon: tömegek rohantak szerződést kötni az Otthon Start kivezetése miatt

2026 októberében országosan 11 277 lakóingatlan-adásvétel történt a Duna House havi tranzakciószám-becslése szerint, ami jelentős élénkülés az előző havihoz képest, és amelynek részben oka, hogy Magyar Péter október 19-én jelentette be az Otthon Start kivezetését, és a hírt rövid időn belül újabb sokk követte: október 26-án derült ki, hogy nem is lesz türelmi időszak, hanem már csak a hónap végéig lehet adásvételi szerződést kötni a konstrukcióra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jelentős támogatás érkezik az otthonfelújításokra: erre készülhetnek az ingatlantulajdonosok

Jelentős támogatás érkezik az otthonfelújításokra: erre készülhetnek az ingatlantulajdonosok

A 2027-ben elinduló energetikai program elsőként, februárban a családi házak tulajdonosait célozza meg, majd márciusban a társasházak és lakásszövetkezetek számára is megnyílik a lehetőség.

BBC
Business Sport Travel Science
Shop freezers in seven European countries hit by cyber-attack

Shop freezers in seven European countries hit by cyber-attack

The temperature of freezers in several shops across Europe reportedly rose to as high as 50C.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 2. 16:29
Ókovács Szilveszter a menesztése után üzent
2026. november 2. 16:17
Nagy Ervin: egészen elképesztő dolgokat tárt fel az Operaház átvilágítása
×
×