ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.23
usd:
324.98
bux:
145330.02
2026. november 2. hétfő Achilles
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy nő modern városi környezetben elektromos rollerrel közlekedik, bukósisak nélkül; fekete ruhája lobog a szélben, félhosszú haja úgyszintén.

Több magyar városban már tilos, máshol súlyos bírság járhat érte – ezt kell tudni a rollerezésről

Infostart / MTI

Kaposváron és Szegeden már helyi szabályok korlátozzák az elektromos rollerek használatát a gyalogosok védelmében, Békéscsabán egyes területekre tilos e-rollerrel behajtani, Pécs pedig a készülő országos szabályozás hatálybalépése után dönt a helyi előírások szükségességéről - derült ki az önkormányzatok MTI-nek adott tájékoztatásából. A kormány november 5-ig várja a véleményeket a rolleres közlekedés szigorítását célzó jogszabálytervezethez, amely egyebek mellett életkori és sebességkorlátokat, valamint kötelező védőfelszerelést írna elő.

Szegeden idén januártól sújthatják pénzbírsággal azokat, akik gyalogosok számára kijelölt területen közlekednek elektromos rollerükkel, vagy zöldterületen, illetve másokat veszélyeztetve parkolják le járművüket – tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t.

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet az elektromos rollerek mellett más elektromos vagy gépi meghajtású szabadidős és sporteszközökre is vonatkozik. Tilos ilyen eszközzel közlekedni a gyalogutakon, gyalogos övezetekben, valamint a gyalog- és kerékpárút gyalogosoknak fenntartott részén. Közigazgatási bírsággal sújthatják azokat is, akik a biztonságos közlekedést akadályozó módon – például a vakok- és gyengén látók közlekedését segítő sávokban – hagyják járművüket.

A tájékoztatás szerint az év első hét hónapjában csak figyelmeztették a szabálytalankodókat, augusztus 10. és október 30. között azonban már 107 alkalommal szabtak ki helyszíni bírságot a közterület-felügyelők.

Weiczner Roland, a Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézet megbízott vezetője egy mentési gyakorlaton azt nyilatkozta, a balesetek egyik leggyakoribb okozói a rolleresek, csak a városban hetente húsz ilyen sérült kerül kórházba.

Kaposvár közgyűlésének döntése értelmében május óta tilos az elektromos roller, valamint több gépi meghajtású sport-, szabadidős és turisztikai eszköz használata a város sétálóövezetében. Az elektromos kerékpárok használatát továbbra is engedik.

A rendelet értelmében az elektromos rollerrel, segway-jel, hoverboarddal, elektromos gördeszkával csak arról leszállva, azt gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet haladni a gyalogosforgalom szempontjából kiemelten fontos területeken, erre táblák is felhívják a figyelmet. Kivételt az elektromos kerékpárok jelentenek, azok használatát továbbra is engedik. A polgármester a döntés meghozatalakor a rendeletmódosítást a gyalogosok biztonságos közlekedését veszélyeztető közösségellenes magatartások szankcionálásával, a balesetek megelőzésének szükségességével indokolta a helyi szabályozás szükségességét.

Lovász István, Pécs címzetes főjegyzője az MTI érdeklődésére közölte: bár korábban a hivatalban elindult egy kifejezetten rollereseket érintő helyi jogszabály előkészítése, jelenleg nincs olyan hatályos helyi rendelet a baranyai megyeszékhelyen, amely e közlekedési eszköz használatát szabályozná. A város korábban egy e-roller megosztó szolgáltatást üzemeltető cég működésének feltételeit biztosította önkormányzati döntéssel, ez a szolgáltatás 2023 óta működik a városban. Miután hamarosan várható a rollerezést érintő felsőbb jogszabály elfogadása, az önkormányzat annak tükrében határoz majd helyi szabályozás kidolgozásának szükségességéről Pécsen – fűzte hozzá a jegyző.

A mecsekaljai településen rendszeresek a e-rollereseket érintő, illetve általuk okozott balesetek: az utóbbi egy esztendőben előfordult, hogy kerékpárossal, autóval és gyalogossal ütköztek az elektromos járműveken utazók, de volt rá példa, hogy buszt kényszerített vészfékezésre rolleres, emiatt pedig utasok sérültek meg a járművön.

Békéscsabán egy izlandi cég helyi partnercége nyújt közösségi e-rollerszolgáltatást. Külön helyi rendelet ugyan itt sem szabályozza az elektromos rollerek használatát, de az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a cégtől bérelt rollerek a békési megyeszékhely több területén, a sétálóutcán, a főtéren, a piac környékén csak korlátozott sebességgel, legfeljebb 15 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek. Emellett vannak olyan területek is a városban – például a Széchenyi-liget, a temetők, a CsabaPark, az Előre Stadion vagy a vasútállomás egy része –, ahova elektromos rollerrel nem lehet behajtani.

A rollerbalesetekkel kapcsolatos helyzet Vas megyében is tovább romlott az elmúlt egy évben. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint Szombathelyen 2025-ben augusztus végéig 18 közlekedési balesetben voltak érintettek e-rollerek, ebből 12 esetben a rolleres volt a baleset okozója; ketten súlyosan, 15-en könnyebben megsérültek - közölte egy évvel ezelőtt egy közlekedésbiztonsági rendezvényen Kelemen Krisztián, az önkormányzat bűnmegelőzési, közbiztonsági és közrendvédelmi bizottságának elnöke.

Szombathelyen éppen ezért szervezett a rendőrség az önkormányzattal, valamint az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft.-vel közösen E-roller napot, amelyen 150 diák vett részt aktívan. A rendezvényen a közlekedési szabályok betartására, a biztonságra, a balesetek megelőzésének fontosságára, valamint a védőfelszerelések használatára hívták fel a figyelmet.

Szombathelyen a Fő tér továbbra is a gyalogosoké, ott csak tolhatnák a rollereket. Jelenleg a KRESZ-ben még nem létezik elektromos rollerrel behajtani tilos tábla, de Szombathely polgármestere, Nemény András már tavaly javasolta, hogy legyen ilyen. Emlékezete szerint a minisztérium pozitívan fogadta és megfontolásra érdemesnek találta a javaslatot.

Magyar Péter miniszterelnök október 28-án jelentette be, hogy a kormány jelentős szigorítást javasol az elektromos rollerek használatára.

A kormányfő beszélt arról is, hogy a tervek szerint külön járműkategória lesz a KRESZ-ben a motoros roller, amit tilos lesz alkoholos befolyásoltság esetén használni, illetve második személyt szállítani rajta.

A javaslat értelmében az elektromos rollereket ezentúl két járműkategóriába sorolják a teljesítményük alapján. Kis teljesítményű rollernek számítanak azok, amelyek legfeljebb óránként 25 kilométeres sebességre képesek, ezek használatának 14 év lesz az alsó korhatára, és 18 éves korig kötelező lesz a fejvédő használata.

A nagy teljesítményű motoros roller kategóriába tartozik majd minden eszköz, amelynek óránként 25 kilométernél magasabb a maximális sebessége, ezeket 16 éven felül lehet majd használni. Vezetésük legalább segédmotorokhoz és robogókhoz szükséges jogosítvány megszerzéséhez lesz kötve, és a bukósisak használata is kötelező lesz. A nagy teljesítményű motoros rollerek esetében a maximális sebesség óránként 40 kilométer lesz.

A bérelhető elektromos rollerek esetében óránként 20 kilométerben maximalizálják a végsebességet – ismertette a miniszterelnök.

A jogalkotást az utóbbi évek rolleres közlekedési baleseteinek jelentősen növekvő számával és súlyosságával indokolta a kormány. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezethez november 5-ig várják a véleményeket. A dokumentumok elérhetők a kormany.hu oldalon.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Több magyar városban már tilos, máshol súlyos bírság járhat érte – ezt kell tudni a rollerezésről

korlátozás

szabályozás

elektromos roller

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza

Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza

A kormányfő kifogásolta, hogy az elmúlt 20 évben miért nem ment át a parlamenten az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A Mi Hazánk vezetője szerinte belehazudik az emberek szemébe, a 2027-es költségvetésről viszont újra részletesebben beszélt.
 

„Szégyellje magát inkább Magyar Péter” – frakcióreagálások a kormányfő napirend előtti felszólalására

Két lépcsőben nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter napirend előtti bejelentései

Módosul a tőkepiac szabályozása

Magyar Péter támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé válását

Legfőbbügyész-választás, nyugdíj, december 24., vagyonadó, sportvezetők: kemény négy nap előtt az Országgyűlés

VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn

A 2022-ben indított teljes körű invázió kezdete óta idén októberben szenvedte el a legnagyobb havi veszteségét az orosz hadsereg az ukrán vezérkar jelentése szerint. Az ukrán védők emellett több területet szabadítottak fel a hónapban, mint amennyit a támadóknak sikerült elfoglalniuk - számolt be a Kyiv Independent. Vlagyimir Putyin a háború folytatásával maga teremti meg egy ellene irányuló puccs feltételeit, de az orosz ellenzék elnyomása és az elit titkosszolgálati ellenőrzése egyelőre megnehezíti a szervezkedést – mondta Ilja Jasin a francia L’Expressnek. A Németországban élő orosz ellenzéki politikus szerint a Kreml vezetője nem pusztán Ukrajna leigázására törekszik, hanem a nemzetközi rendet is át akarja alakítani, ezért egyelőre a háború további eszkalációjára kell készülni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos tévhitben él sok magyar megtakarító: megdőlt a legbiztosabbnak hitt befektetés mítosza

Súlyos tévhitben él sok magyar megtakarító: megdőlt a legbiztosabbnak hitt befektetés mítosza

Bár az aranyat évszázadok óta a legbiztosabb menedékeszköznek tartják válságok idején, az elmúlt bő fél évszázad adatai rácáfolnak erre a mítoszra.

BBC
Business Sport Travel Science
Shop freezers in seven European countries hit by cyber-attack

Shop freezers in seven European countries hit by cyber-attack

The temperature of freezers in several shops across Europe reportedly rose to as high as 50C.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 2. 18:12
Az ügynökakták nyomába ered a MAZSIHISZ
2026. november 2. 17:52
Szervezeti átalakulás és új felsővezetés az MBH Banknál
×
×