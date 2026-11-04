Ügynökakták: Bóka János szerint a Tisza átveri a magyar embereket

A dokumentumok nyilvánosságra hozatala Bóka János szerint arra viszont alkalmas, hogy békétlenséget szítson, megossza a magyar embereket, és elterelje a figyelmet Magyarország valódi problémáiról.

Politikai cirkusz ez, ha már kenyérre a 2027-es költségvetési tervezet alapján egyre kisebb az esély – fogalmazott.

A bejegyzése alatt megosztott videójában a politikus elmondta, hogy a Fidesz azért jött létre, hogy Magyarországon a kommunista önkényuralmi rendszert megdöntse, és a magyar emberek szabadon élhessenek független hazájukban.

Hozzátette, hogy a Fidesz tagjait és mindenkit, aki együttműködött a Fidesszel, a kommunista rendszer megfigyelte, lehallgatta, megfélemlítette és bebörtönözte.

Kiemelte: azt, hogy ki, miért és hogyan működött együtt a kommunista rendszerrel, ma már nem fogjuk pontosan megtudni; az érintettek közül sokan nem élnek, a dokumentumok egy része eltűnt, megsemmisült, megsemmisítették, vagy azok a mai napig nem nyilvánosak.

Bóka János szerint az elérhető dokumentumokat az érintettek eddig is megismerhették, azokat a kutatók szabadon vizsgálhatták.

A frakcióvezető nem hiszi, hogy a dokumentumok nyilvánosságra hozatala helyreállítja több tízezer ártatlanul megfigyelt magyar emberi méltóságát.