ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.5
usd:
323.21
bux:
148842.43
2026. november 4. szerda Károly
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Bóka János, a Fidesz új parlamenti frakcióvezetõje sajtótájékoztatót tart a párt Lendvay utcai székháza elõtt 2026. július 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ügynökakták: Bóka János szerint a Tisza átveri a magyar embereket

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Bírálta az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának módját a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője. Bóka János a Facebook-oldalán azt írta: a Tisza ma is átveri a magyar embereket: a több tízezer, összefüggéseiből kiragadott dokumentum minden elemzés nélküli nyilvánosságra hozatala nem visz közelebb a múltunk megismeréséhez és feldolgozásához.

A dokumentumok nyilvánosságra hozatala Bóka János szerint arra viszont alkalmas, hogy békétlenséget szítson, megossza a magyar embereket, és elterelje a figyelmet Magyarország valódi problémáiról.

Politikai cirkusz ez, ha már kenyérre a 2027-es költségvetési tervezet alapján egyre kisebb az esély – fogalmazott.

A bejegyzése alatt megosztott videójában a politikus elmondta, hogy a Fidesz azért jött létre, hogy Magyarországon a kommunista önkényuralmi rendszert megdöntse, és a magyar emberek szabadon élhessenek független hazájukban.

Hozzátette, hogy a Fidesz tagjait és mindenkit, aki együttműködött a Fidesszel, a kommunista rendszer megfigyelte, lehallgatta, megfélemlítette és bebörtönözte.

Kiemelte: azt, hogy ki, miért és hogyan működött együtt a kommunista rendszerrel, ma már nem fogjuk pontosan megtudni; az érintettek közül sokan nem élnek, a dokumentumok egy része eltűnt, megsemmisült, megsemmisítették, vagy azok a mai napig nem nyilvánosak.

Bóka János szerint az elérhető dokumentumokat az érintettek eddig is megismerhették, azokat a kutatók szabadon vizsgálhatták.

A frakcióvezető nem hiszi, hogy a dokumentumok nyilvánosságra hozatala helyreállítja több tízezer ártatlanul megfigyelt magyar emberi méltóságát.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ügynökakták: Bóka János szerint a Tisza átveri a magyar embereket

fidesz

bóka jános

ügynökakták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a nyitottaktak.hu weboldal

Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a nyitottaktak.hu weboldal

Mengyílt a nyitottaktak.hu oldal, ahol mintegy 60 ezer egykori ügynök nevét, adatait tették közzé az 1990 előtti korszakból.
 

Nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter levéltári sajtótájékoztatója

Ügynökakták: Bóka János szerint a Tisza átveri a magyar embereket

Ügynökakták: indulhat a keresés, „ne ítélkezzünk elsőre”

November 4., az ügynökakták napja

Korniss Péter megelőzte az akták megnyitását, vallomást tett a Kossuth-díjas fotós

Szakértő: a társadalom érettségére lesz szükség az ügynökakták feldolgozásához

VIDEÓ
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.04. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Virovácz Péter szerint szűk sávba ragad a forint, az euróbevezetési terv viszont a gazdaság több területén is nagy változásokat hoz

Virovácz Péter szerint szűk sávba ragad a forint, az euróbevezetési terv viszont a gazdaság több területén is nagy változásokat hoz

A magyar eszközök árfolyamát ma már főként a világgazdasági folyamatok alakítják, a hazai gazdaságpolitika hitelessége viszont érintetlen maradt - mondta el Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az intézmény őszi sajtóeseményén. A 2032-es euróbevezetés menetrendje és a kiszámítható költségvetési pálya stabil hátteret ad, a legnagyobb kockázatot pedig az amerikai kereskedelempolitika és a fejlett piaci hozamok emelkedése jelenti. Az alapkamat 2027 őszéig 5,5 százalékon maradhat, a forint pedig a következő hónapokban is a 350-370-es sávban maradhat. Virovácz Péter a magyar gazdaság kilátásait kedvezően látja, a következő hónapokban-években pedig az euróövezeti csatlakozásra való felkészülés, az ipar jó teljesítménye, az ellenálló fogyasztás és a nettó export is támogathatja a növekedést. A magas bérdinamika időszaka viszont lejárt, az ING Bank vezető elemzője szerint a vállalatokra hatékonyságjavító beruházások, a dolgozókra pedig a nominális stabilitás logikájának elfogadása vár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hirtelen kilőttek az árak a tőzsdén az amerikai félidei választások után: hatalmas fordulat jött a nemesfémeknél

Hirtelen kilőttek az árak a tőzsdén az amerikai félidei választások után: hatalmas fordulat jött a nemesfémeknél

Az arany árfolyama közel három százalékkal, unciánként 4044,9 dollárra emelkedett a kora reggeli órákban.

BBC
Business Sport Travel Science
Democrats take control of US Congress as voters resoundingly reject Trump's Republicans

Democrats take control of US Congress as voters resoundingly reject Trump's Republicans

President Trump acknowledges the Iran war, and higher fuel prices, were factors as Democrats win across the country - including in Texas, Kansas, and Michigan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 4. 11:55
Füstölög a fogyasztóvédelem: gond van az USB-töltőkkel
2026. november 4. 11:25
Ügynökakták: indulhat a keresés, „ne ítélkezzünk elsőre”
×
×