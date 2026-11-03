Szakértők: a társadalom érettségére lesz szükség az ügynökaktákból nyilvánosságra kerülő információk feldolgozásához

Szekér Nóra azt mondta, hogy az 1990 előtti állambiztonság erősen csonka nyilvántartásában fennmaradt sok tízezer egykori ügynök nevét az ÁBTL válogatás nélkül hozza nyilvánosságra szerdán.

Orvos-Tóth Noémi szerint a társadalomnak feladata van az új információkkal. A befogadó dolga, hogy ne azonnal ítélkezzen, "lassítson". Önmérséklettel vizsgálja az információkat és a körülményeket. Ugyanakkor fel kell készülni arra is, hogy az aktákon keresztül szembesülhetünk az „emberi gyarlósággal". Kérdés, hogy mindehhez kellő érettséggel tud-e viszonyulni a társadalom.

Lesznek olyan családok, amelyeknek át kell írniuk narratívájukat, előfordulhat identitáskrízis. A szülőkbe, nagyszülőkbe vetett hitet rombolhatják le a most lelepleződő családi titkok – tette hozzá a pszichológus.

Szekér Nóra is azt hangsúlyozta, hogy dolga lesz a társadalomnak a napvilágra kerülő információkkal: meg kell érteni az iratokat, aztán párbeszéd szükséges majd egymással.

A történész arra figyelmeztetett, hogy egy diktatúra állambiztonsága „furmányos intézmény". Amikor például azt olvassuk egy dokumentumban, hogy az ügynököt hazafias alapon szervezték be, egyáltalán nem biztos, hogy ez az igazság.

A diktatúra állambiztonsága a beszervezni kívánt személyt gyakran zsarolta, például gyermeke jövőjével, azzal, hogy gyermeke nem kapja meg a szükséges gyógyszert, vagy hogy nem tanulhat tovább. Ugyanakkor olyan ügynök is volt, aki helyzetével visszaélve akart bosszút állni valamiért a megfigyelt emberen. A diktatúrában az egyének megtörése vezetett a társadalom megtöréséhez – mondta Szekér Nóra.

Orvos-Tóth Noémi hozzáfűzte: a diktatúra kifejezetten kereste az egyének érzelmi zsarolásának lehetőségét, a fájdalompontjaikat.

Szekér Nóra azt mondta: sokan nem tudtak együtt élni azzal a teherrel, hogy erkölcstelen cselekedetekre kényszerítette őket az állambiztonság, és alkoholhoz fordultak, elmenekültek a hazájukból, vagy véget vetettek életüknek.

A műsorban elhangzott, hogy a két szakember tagja annak a bizottságnak, amelynek feladata segíteni az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának társadalmi, lelki feldolgozását. A testületet a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kérte fel.