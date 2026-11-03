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Nyitókép: Getty Images/PieroAnnoni

Szakértők: a társadalom érettségére lesz szükség az ügynökaktákból nyilvánosságra kerülő információk feldolgozásához

Infostart / MTI

A társadalomnak feladata van az ügynökakták nyilvánosságra kerülésével, kérdés, hogy meglesz-e az ehhez szükséges érettség – erről beszélt Szekér Nóra történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) kutatási osztályvezetője és Orvos-Tóth Noémi pszichológus, traumakutató az Ügynökakták, a hallgatás ára című háromrészes beszélgetéssorozat első epizódjában a Duna TV-n kedd este.

Szekér Nóra azt mondta, hogy az 1990 előtti állambiztonság erősen csonka nyilvántartásában fennmaradt sok tízezer egykori ügynök nevét az ÁBTL válogatás nélkül hozza nyilvánosságra szerdán.

Orvos-Tóth Noémi szerint a társadalomnak feladata van az új információkkal. A befogadó dolga, hogy ne azonnal ítélkezzen, "lassítson". Önmérséklettel vizsgálja az információkat és a körülményeket. Ugyanakkor fel kell készülni arra is, hogy az aktákon keresztül szembesülhetünk az „emberi gyarlósággal". Kérdés, hogy mindehhez kellő érettséggel tud-e viszonyulni a társadalom.

Lesznek olyan családok, amelyeknek át kell írniuk narratívájukat, előfordulhat identitáskrízis. A szülőkbe, nagyszülőkbe vetett hitet rombolhatják le a most lelepleződő családi titkok – tette hozzá a pszichológus.

Szekér Nóra is azt hangsúlyozta, hogy dolga lesz a társadalomnak a napvilágra kerülő információkkal: meg kell érteni az iratokat, aztán párbeszéd szükséges majd egymással.

A történész arra figyelmeztetett, hogy egy diktatúra állambiztonsága „furmányos intézmény". Amikor például azt olvassuk egy dokumentumban, hogy az ügynököt hazafias alapon szervezték be, egyáltalán nem biztos, hogy ez az igazság.

A diktatúra állambiztonsága a beszervezni kívánt személyt gyakran zsarolta, például gyermeke jövőjével, azzal, hogy gyermeke nem kapja meg a szükséges gyógyszert, vagy hogy nem tanulhat tovább. Ugyanakkor olyan ügynök is volt, aki helyzetével visszaélve akart bosszút állni valamiért a megfigyelt emberen. A diktatúrában az egyének megtörése vezetett a társadalom megtöréséhez – mondta Szekér Nóra.

Orvos-Tóth Noémi hozzáfűzte: a diktatúra kifejezetten kereste az egyének érzelmi zsarolásának lehetőségét, a fájdalompontjaikat.

Szekér Nóra azt mondta: sokan nem tudtak együtt élni azzal a teherrel, hogy erkölcstelen cselekedetekre kényszerítette őket az állambiztonság, és alkoholhoz fordultak, elmenekültek a hazájukból, vagy véget vetettek életüknek.

A műsorban elhangzott, hogy a két szakember tagja annak a bizottságnak, amelynek feladata segíteni az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának társadalmi, lelki feldolgozását. A testületet a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kérte fel.

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Kezdőlap    Belföld    Szakértők: a társadalom érettségére lesz szükség az ügynökaktákból nyilvánosságra kerülő információk feldolgozásához

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