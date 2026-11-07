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Besenyei Péter mûrepülõ világbajnok egy japán rajongójával fényképezkedik, miközben a tõle kapott repülõs gyûrût mutatja a tököli repülõtéren 2017. június 30-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Most tudta meg, hogy ő volt „Pillangó” – Besenyei Péter „ügynökügye”

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Részletesen beszélt az egykori műrepülő-szupersztár arról, mit csinált állambiztonsági kérésre a nyolcvanas évek derekától, a vele interjút készítő szakíró pedig az InfoRádióban arról számolt be, kerülnek még elő nagy nevek az autó-motorsport világából, de méltósággal kell kezelni az információkat.

A szerdán nyilvánosságra került úgynevezett ügynökakták között Besenyei Péter korábbi műrepülő világbajnok neve is feltűnik.

Mint a Motosportol.hu szaklapnak részletesen beszélt a levegő egykori szupersztárja múltjának ezen részéről.

„A nyolcvanas évek közepe táján

az egyik nyugati országban rendezett versenyem előtt behívattak a szolgálathoz. Itt nyomatékosan arra kértek, hogy vállaljam azt, hogy a versenyről hazatérés után tájékoztatom őket arról, hogy történt-e esetlegesen nyugati hírszolgálat részéről beszervezési kísérlet.

Miután én akkor ebben nem láttam különösebb kivetnivalót, eleget tettem a nyomatékos kérésnek. Így a külföldi versenyek után mindig azt közöltem velük, hogy nem tapasztaltam semmilyen arra utaló jelet, hogy akár engem, akár a delegáció bármely tagját megkörnyékezte volna egy nyugati ügynök.

Ezen túlmenően egyéb dologra vonatkozó információt nem közöltem.

Úgy gondolom, ezzel senkinek sem ártottam, viszont egy esetleges kérés megtagadással kiprovokáltam volna azt, hogy akadályt gördítenek a külföldi – nyugati országbeli – versenyzésem elé” – ecsetelte.

A történetből tehát ugyanaz körvonalazódik, amit a Nyitott Akták szerdai indulásakor az Állambiztonsági Levéltár főigazgatója, de még Magyar Péter miniszterelnök is hangsúlyozott, a neveket olvasva mindenki legyen óvatos, és az ítélkezés helyett inkább a kíváncsiság legyen a hozzáállása alapja.

A „Pillangó” fedőnév egyébként mostanáig Besenyei Péter számára is újdonság volt.

Azt mondta, korábban nem tudott arról, hogy ezen a néven tartják nyilván.

Az ügyben az InfoRádióban megszólalt a Besenyeivel interjút készítő portál főszerkesztő-szakírója. Vámosi Péter maga hívta fel telefonon az ügyben a Red Bull Air Race alapítóját.

„A jelenlegi sodrásban új elemként Besenyei Péter bevallja, hogy történt egy kvázi beszervezés, külföldi versenyekre akart menni, és csak oly módon mehetett, hogy behívták, hogy meg kellene ígérni, írásban kellene rögzíteni, hogy magáról kellene jelentenie, hogy nem történt-e olyan külföldi beszervezési kísérlet, amiről érdemes lenne Magyarországon is tudni. Erre vállalt jelentési kötelezettséget, de azt határozottan és kategorikusan kijelentette, hogy másról nem jelentett, nem is lett volna hajlandó, de nem is bízták meg ezzel” – írta le a múltról Vámosi Péter.

Még azt is elmondta: amikor visszaküldte neki megjelenés előtt az interjút, Besenyei stílszerűen azt válaszolta neki: 007.

Hogy mennyire lehetnek további érintettek az autósportban „ügynökügyben”, arról azt mondta, a „sportág érintett lesz”. Már van, akiről konkrétan tud, csak körbe kell még járni az információt, de az csak utána derülhet ki, hogy „tényleg történt-e bármi”,

azt tanácsolja, ne gondoljuk egyből, hogy valaki jelentett a másikról, „ez csak a III/III-as ügyosztálynak volt a sajátossága”,

a nagy nevek kiderültét viszont szerinte méltósággal kell kezelni.

A cikk Farkas Dávid interjújának felhasználásával készült.

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Most tudta meg, hogy ő volt „Pillangó” – Besenyei Péter „ügynökügye”

Most tudta meg, hogy ő volt „Pillangó” – Besenyei Péter „ügynökügye”
Részletesen beszélt az egykori műrepülő-szupersztár arról, mit csinált állambiztonsági kérésre a nyolcvanas évek derekától, a vele interjút készítő szakíró pedig az InfoRádióban arról számolt be, kerülnek még elő nagy nevek az autó-motorsport világából, de méltósággal kell kezelni az információkat.
 

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