Ügynökakták: Lezsák Sándor megfigyelt volt és nem ügynök, elnézést kér a levéltár

Közleményt adott ki a Facebook-oldalán az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, amelyet szó szerint idézünk:

„A nyitottaktak.hu adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg. Lezsák Sándor neve ugyan szerepel a mágnesszalagokon, de nem hálózati személyként, hanem megfigyeltként. Tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az eset hátterében technikai hiba áll, amelynek kivizsgálása és elhárítása folyamatban van. Az adatbázis érintett részének felülvizsgálatát megkezdtük, és megtesszük a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek megelőzése érdekében. Az okozott félreértésért Lezsák Sándortól ezúton is elnézést kérünk!”

– írja a közlemény.

Előzőleg Lezsák Sándor egykori politikus kikérte magának, hogy a kommunista ügynöki múlttal bélyegezzék meg, egyben kijelentette: nem volt ügynök, őt figyelték meg. Az Országgyűlés korábbi alelnöke, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója közleményében azt írta: „kikérem magamnak, hogy kommunista ügynöki múlttal bélyegezzenek meg engem, aki a kommunizmus üldözöttje voltam. Nem ügynök voltam, hanem engem figyeltek meg.”