Váratlan egyetértes a Tisza és a Fidesz között az Országgyűlésben

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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra reagál az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. november 3-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

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A miniszterelnök az Országgyűlésben támogatásáról biztosította azt a KDNP-s kezdeményezést, hogy a 2027-es költségvetésben plusz 300 millió forintot különítsenek el a kárpátaljai magyar iskolák részére, hogy azok átállhassanak az új ukrán nyelvtörvénynek megfelelő működésre.

Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője napirend előtti felszólalásában a jövő évi költségvetéshez módosító javaslatot nyújt be, hogy a kárpátaljai magyar iskolák jogi és szakmai segítséget kaphassanak.

„A kárpátaljai magyarság létszáma fogy, különösen a 2022-ben kezdődő orosz támadás óta, de az örömhír, hogy egyetlen egy magyar intézményt nem kellett bezárni Kárpátalján, nagyban köszönhető ez a magyar kormány támogatásának, amelyet fent kell tartani és továbbra is folytatni kell ” –hangsúlyozta a képviselő.

Nacsa Lőrinc a nemrég hatályba lépett nemzetiségi iskoláról szóló törvényt jó iránynak látja. „A 11 pont elfogadása és tárgyalása, ami az előző kormányzat időszaka alatt kezdődött és a mostani kormányzat idejében fejeződött be egy jó alap, de a nemzeti iskolává váltás egy óriási feladattöbblet, adminisztratív teher a kárpátaljai magyar iskoláknak, ehhez jogi segítségre van szükségük” – mondta a képviselő.

A módosító javaslattal 300 millió forintot a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség részére csoportosítanak át.

Magyar Péter miniszterelnök válaszában úgy fogalmazott, hogy a Tisza kormány folyamatos kapcsolatban áll az ottani magyarsággal. Helyesnek nevezte, ha a KDNP ellenzékben is kiáll a kárpátaljai magyarok jogaiért, ugyanakkor megjegyezte, hogy a külhoni magyarok támogatása esetén is felmerültek gyanús túlárazások.

„Nyitott kapukat dönget, kifejezett elvárása volt a kormánynak, hogy lehetőség szerint a kárpátaljai magyarság támogatása a 2027-es költségvetésbe ne csökkenjen. A kormány vállalja, hogy nem pártpolitikai alapon, hanem szakmai alapon, emberi alapon születnek meg ezek a döntések” – hangoztatta a miniszterelnök.

Magyar Péter támogatja a KDNP-s módosító indítványt a nemzetiségi iskolák megsegítésére. A kormányfő szerint mindenki közös érdeke, hogy akár a kárpátaljai magyarság, akár bármely más határ menti terület minél több támogatást kapjon, ami eljusson az ott élő magyarokhoz.

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