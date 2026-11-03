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Feledy Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter – Orbán Anita ezt hétfőn jelentette be a Facebook-oldalán.
Nyitókép: Feledy Botond/Facebook

Magyar Péter kimondta, mi volt a baj Feledy Botond kinevezésével

InfoRádió / MTI
ELŐZMÉNYEK

Feledy Botond menesztése nehéz döntés volt, mert a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatója mindenki által elismerten jó szakember, ugyanakkor gyorsan meghozták a döntést – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán kedden reggel. A rendszerváltás után nem tölthet be senki vezetői pozíciót a Tisza-kormány alatt, aki eltitkolja, hogy az előző kormánytól közpénzt kapott – jelentette ki.

Magyar Péter azt írta, hogy Feledy Botond Lázár Jánostól, az Orbán-kormány építési és közlekedési miniszterétől 84 millió forint közpénzt kapott (közbeszerzés nélkül), úgy, hogy még a választások környékén is 19 millió forint közpénz érkezett hozzá.

„Szeretnék valamit világossá tenni. Azzal semmi baj nincs, ha valaki transzparens módon, nem túlárazva, szakmai munkát végzett az előző kormánynak. Az sem kizáró ok, ha fideszes volt. A baj az, ha nem transzparens módon kapott közpénz tízmilliókat, és ezt az információt még el is hallgatja a felvételekor. Arról nem is beszélve, hogy vajon miért is volt szüksége az elvileg közlekedési miniszternek ilyen elemzésekre havi hárommillió forintért” – fogalmazott Magyar Péter.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter kimondta, mi volt a baj Feledy Botond kinevezésével

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