Mint arról az Infostart is beszámolt, vasárnap este a Liverpool–Manchester United Premier League-rangadón az előbbi 4–0-ra verte az utóbbit, miután szinte végig emberelőnyben játszhattak Lenny Yoro kiállítása után.

Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar sztárja nyitotta meg a sort a 10. percben lőtt szabadrúgásgóljával. Ez volt a 17. gólja a Premier League-ben, amivel utolérte Gera Zoltánt. A mérkőzés lefújása után az amerikai NBC-nek adott egy gyors interjút a pálya széléről – számolt be róla az Index.

Ebben azt nyilatkozta góljáról, hogy nem volt a legszebb, de fontos volt, mert megadta az alaphangot a győzelemhez. Angliában komoly vita robbant ki Lenny Yoro kiállítása után, sokan kérdőjelezték meg annak jogosságát. A magyar sztár ezzel kapcsolatban azt mondta, még nem volt ideje visszanézni a felvételt, de a csapattól azt az utasítást kapták, hogy az ilyen szituációkba el kell esni, mert akkor a bírók is nagyobb eséllyel fújják be a faultot.

Szoboszlai a Liverpool egyik legfontosabb ismertetőjegyének továbbra is az intenzív játékot tartja, amelyből hazai pályán különösen sokat profitálhat a csapat. „A Liverpool mindig is intenzíven futballozott, és ezt kell folytatnunk. Emellett megvan a minőségünk is, a kispadunk és a keretünk is alkalmas erre. Így minden lehetséges a számunkra” – fejtette ki. A magyar válogatott csapatkapitánya úgy véli, a Liverpoolban megvan az a minőség, hogy a keret és a kispad is mindenre alkalmas legyen.

A Liverpool 11 mérkőzés után a negyedik helyen áll a tabellán, a második, vasárnap az újonc Hull City ellen vereséget szenvedő Brightont is utolérték, már csak egy pont a hátrányuk. A most szerzett 21 pont kapcsán Szoboszlai Dominik azt mondta: „Mindig lehet jobban kezdeni, ha nem nyerünk meg minden mérkőzést. Az idény nagyon hosszú, minden gárda hibázhat. Minden egyes alkalommal újabb kihívással szembesülünk, ez pedig megmutatja, milyen minőséget képviselnek a Premier League csapatai.” Később Instagram-oldalán azt írta a találkozóról, hogy semmi sem hasonlítható az ilyen estékhez az Anfielden.