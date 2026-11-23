A beruházások volumene a nyers adatok szerint 11,4 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 10,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Éves összevetésben 2022 negyedi negyedéve óta tart a visszaesés. Az előző negyedévhez mérten a beruházások összértéke összehasonlító áron 2,8 százalékkal csökkent - jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A beruházások visszaeséséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar járult hozzá. A csökkenést az energiaipar növekvő beruházási aktivitása fékezte.

A vállalkozások és a költségvetési szervezetek beruházásainak volumene egyaránt visszaesett, a háztartásoké növekedett.

Az elmúlt négy évben csak két olyan negyedév volt, amikor nőttek a beruházások az előző háromhónapos periódushoz képest.

A beruházások visszaeséséhez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar járult hozzá. A csökkenést az energiaipar növekvő beruházási aktivitása fékezte. A feldolgozóiparban 2023. második negyedévében nőttek a beruházások utoljára, az energiaiparban egy éve tartó csökkenés szakadt meg.

A 2021-es esztendő negyedéveinek átlagához viszonyítva az idei harmadik negyedévben 26,6 százalékkal maradt el a beruházások volumene a szezonálisan kiigazított adatok szerint.