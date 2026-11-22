Kiemelte, az Európai Bizottság pénteki előzetes értékelése szerint Magyarország a helyreállítási terv 127 vállalásából 126-ot teljesített, a hálózatfejlesztéshez és a Magyar Fejlesztési Bank feltőkésítéséhez kapcsolódó vállalásokat is teljesítettnek találta. A tagállami véleményezés után a forrás decemberben megérkezik.

Közlése szerint az 1,5 milliárd eurós hálózatfejlesztési és okosmérőprogramban a Magyar Fejlesztési Bank már megkötötte a támogatási szerződéseket a hálózati társaságokkal. A beruházásokkal több ezer megawattnyi új megújuló termelőkapacitás előtt nyitják meg az utat. A hálózat bővítésével új erőművek, energiatárolók és ipari fogyasztók csatlakozhatnak - tette hozzá.

A helyreállítási terv energiahatékonysági beruházásokra is biztosít uniós pénzt.

A következő években ütemezetten használják fel a forrásokat, hogy lendületet adjanak a beruházásoknak. A kiadások mellett az eredményeket is nyomon követik.

Mérik, hány megawattnyi új kapacitás csatlakozik a hálózatra, hány vállalkozás jut hitelhez vagy tőkéhez - írta. "Megbecsüljük, mennyivel járulnak hozzá a fejlesztések a gazdaság növekedéséhez" - zárta bejegyzését Kapitány István.