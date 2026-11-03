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Nyitókép: towfiqu ahamed/Getty Images

Nyilvánosan üzent egymásnak Magyar Péter és Feledy Botond

InfoRádió / MTI
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Azonnali hatállyal megszünteti Feledy Botondnak, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának megbízatását – közölte Velkey György László, a tárca parlamenti államtitkára hétfő este. Erre reagálva Feledy Botond közölte: cégének az Építési és Közlekedési Minisztériummal volt szerződése. Leszögezte ugyanakkor, ügyfelei soha nem befolyásolták a véleményét. A bejegyzéshez a miniszterelnök is fűzött megjegyzést.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Külügyminisztérium bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal megszünteti Feledy Botondnak, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának megbízatását. Velkey György László, a tárca parlamenti államtitkára azzal indokolta Feledy Botond menesztését, hogy a tárca „néhány nappal ezelőtt értesült a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának az előző kormányhoz kötődő, éveken át tartó és idén tavasszal is fennálló munkakapcsolatáról”.

Feledy Botond Facebook-bejegyzésében emlékeztetett: külpolitikai elemző cégét az elmúlt években építette fel. Azt írta: a cég elindításával azt tűzte ki célul, hogy a bonyolult világpolitikai helyzeteket lefordítsa az ügyfelek nyelvezetére. „Nem tanácsadás, nem belpolitikai manőverezés, hanem világpolitikai helyzetképek előállításán dolgoztunk.” Kiemelte: meglepte, amikor „a piaci megkeresések, ill. a Partizán mellett megtalált 2023-ban a magyar kormányzat akkori egyik mamut szereplője, az Építési és Közlekedési Minisztérium”. Pontosan azt szerették volna, amit kínált a cég: a független elemzői perspektívát.

„Csak annyit mondhatok Nektek, hogy az ügyfeleim nem befolyásolták a véleményem soha. De szerintem aki meghallgatott, annak ez világos. Tiszta szívvel dolgozom továbbra is azon, hogy végbemenjen az országban rendszerváltás” – zárta bejegyzését Feledy Botond.

Magyar Péter is reagált

Magyar Péter miniszterelnök a bejegyzéshez fűzött kommentben azt írta: „ez nagyon szép, de ha valaki elfogad egy kormányzati vezetői megbízást, és megkérdezik, hogy támadható-e, akkor illik beszámolni arról, hogy az előző kormánytól 84 millió forint közpénzt kapott. Még a választás után is 19 millió forintot.”

Mindent meg lehet magyarázni, de elhallgatni nem. „Sajnálom” – jegyezte meg a kormányfő, majd bemásolta a Telex hírportál cikkét, amely Feledy Botond cégének ÉKM-es szerződéséről szól és szintén hétfőn, késő este jelent meg.

A Telex újságírója közérdekű adatigényléssel fordult az ÉKM jogutódjához, a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz, hogy adják ki a Feledy Botond cége, a Red Snow Publishing and Consulting VOF és az ÉKM szerződéseit. „A válasz alapján Feledy Botond cége, a Red Snow 2023 decemberétől egészen a kormányváltásig szerződésben állt Lázár János minisztériumával. Ezen időszak alatt három szerződés alapján összesen 84 215 500 forintot fizetett ki a minisztérium Feledy cégének” – olvasható a hírportálon.

A miniszterelnök kommentjére Feledy Botond is válaszolt: „a rendszerváltásba fektetett energiáim mindig őszinték voltak. Az, hogy elemzést írtam épp, nem állította át a szívem”. „Annyit pontosíthassak, hogy az március 20. Nem május. Választás után már a csapataiddal dolgoztunk. Ahogy 2024 óta.”

Feledy Botond külpolitikai szakértőt Orbán Anita külügyminiszter augusztus elején kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának.

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Kezdőlap    Belföld    Nyilvánosan üzent egymásnak Magyar Péter és Feledy Botond

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