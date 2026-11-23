Csalók gyűjtenek pénzt telefonon a beteg gyerekek helyzetével visszaélve, karácsonyi adományozásra a Heim Pál Gyermekkórház nevében – közölte az intézet.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy nem folytatnak telefonos adománygyűjtést, és senkit nem kérnek telefonon pénz átutalására, bankkártyaadatainak vagy egyéb pénzügyi adatainak megadására.

Kérik, hogy az ünnepek közeledtével mindenki legyen különösen körültekintő, és ne engedjék, hogy a beteg gyerekek iránti együttérzésükkel csalók visszaéljenek.

Mint írták, aki a Heim Pál Gyermekkórházban gyógyuló gyermekeket, valamint az intézet karácsonyi ajándékozási programjait szeretné támogatni, kizárólag a kórház hivatalos honlapján, az „Adományozás" menüpontban feltüntetett alapítványaik hivatalos bankszámlaszámaira utaljon.

Kérik azt is, hogy aki hasonló telefonhívást kap, jegyezze fel a hívó telefonszámát és az elhangzott adatokat, majd értesítse a rendőrséget – olvasható a közleményben.