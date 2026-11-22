A III. kerületi városvezető közösségi oldalán közzétett, dühös hangulatjellel kísért posztjában így fogalmazott: „Engem 9 hónap után a bíróság engedett ki, Búst 4 hónap után az ügyészség. Tuti nem fideszesek....”. A bejegyzés apropója, hogy a kormánypárti ex-polgármester szombaton elhagyhatta a büntetés-végrehajtási intézetet.

A két óbudai politikus büntetőügye között több párhuzam is van, ám a kényszerintézkedések időtartama és a szabadlábra helyezés körülményei valóban eltérően alakultak.

Kiss László ügye

Óbuda-Békásmegyer DK-s polgármesterét 2024 augusztusában vették őrizetbe, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. A Központi Nyomozó Főügyészség minősített hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsítja.

Az ügyészség gyanúja szerint Kiss László polgármesterré választása után megállapodott egy ismerősével abban, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amelyből a polgármesternek – fiktív szerződéseken és túlárazott megbízásokon keresztül – több tízmillió forintnyi kenőpénzt osztottak vissza. Kiss László végig tagadta a bűncselekmények elkövetését, és koncepciós eljárásról beszélt. Letartóztatását többször meghosszabbították, végül kilenc hónapnyi raboskodás után a bíróság döntése nyomán szabadulhatott.

Bús Balázs ügye

A kerületet 2006 és 2019 között vezető fideszes politikus, Bús Balázs négy hónappal ezelőtt került letartóztatásba, szintén korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt. A nyomozó hatóságok gyanúja szerint Bús még polgármestersége idején, illetve azt követően is érintett lehetett olyan önkormányzati beszerzésekkel és megbízásokkal kapcsolatos visszaélésekben, amelyek során jogtalan előnyökhöz juttattak bizonyos gazdasági szereplőket, és vesztegetési pénzek is gazdát cserélhettek.

Bús Balázs ugyancsak tagadta a terhére rótt cselekményeket. Esetében a letartóztatás megszüntetéséről nem bírósági fellebbezés nyomán, hanem ügyészségi indítványra, illetve határozattal döntöttek a hétvégén, mivel a hatóság álláspontja szerint a nyomozás jelenlegi szakaszában már nem állnak fenn a legsúlyosabb kényszerintézkedés fenntartásának törvényi feltételei.

Politikai előnyszerzés

Kiss László mostani posztjával arra kívánt rámutatni, hogy

álláspontja szerint a vádhatóság eltérő mércét alkalmaz

a kormánypárti és az ellenzéki politikusokkal szemben – hiszen míg az ő esetében az ügyészség végig a letartóztatás fenntartását indítványozta, és csak a bíróság vetett véget a fogvatartásnak kilenc hónap után, addig fideszes elődje már feleannyi idő elteltével, ügyészségi döntéssel szabadulhatott.