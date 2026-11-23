A hétvégi események azt mutatják, hogy az ukrajnai háború újra és újra harmadik országok területére is átterjed. Először Oroszországot érte vád, hogy szándékosan lőtt ki rakétákat egy olyan terület közelébe, ahol épp hadgyakorlat folyt az úgynevezett Tettre készek koalíciója országaiból érkezett fegyveres erők részvételével. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szándékos provokációnak nevezte az esetet, amely téma lehet a NATO hétfői, brüsszeli találkozóján.

Később egy orosz szállítóhajót ért dróntámadás a Balti-tengeren. Majd felrobbant és elsüllyedt egy orosz hadihajó a líbiai Bengázi kikötőjében.

Híradások szerint a hadihajó, a Merkurij, egy körülbelül 200 millió dollár értékű korvett. amely Oroszországba tartott, és üzemanyagért, illetve utánpótlásért állt meg a líbiai támaszponton. Líbiai katonai források szerint hat drón támadta meg: négyet lelőttek, kettő azonban célba ért. A legénység valamennyi tagját kimentették, többen könnyebben megsérültek. Ugyanitt – jelentések szerint – egy máltai zászló alatt haladó hajó is találatot kapott.

Az ENSZ líbiai támogató missziója súlyos aggodalmát fejezte ki, és azonnali, független, átlátható vizsgálatot sürgetett. A szervezet szerint az ország biztonságát és erőforrásait teljes mértékben tiszteletben kell tartani és Líbia nem válhat külföldi konfliktusok hadszínterévé. Az ország keleti és nyugati részén egymással rivalizáló kormányok vannak hatalmon, így a külföldi katonai jelenlét és az ukrajnai háború tovább növelheti a feszültségeket.

Közben az orosz hatóságok megkezdték a Balti-tengeren korábban találatot kapott teherhajó elvontatását. A Sparta II-t, a Finn-öbölben, nemzetközi vizeken találta el egy drón. A hajó vasárnap is lángolt, de a legénységet evakuálták, egyikük könnyebben megsérült. A hajó a finn felségvizekre sodródott, ahol a finn parti őrség és észt, valamint orosz mentőegységek közreműködésével próbálták megfékezni a tüzet. A finn hatóságok hőkamerákkal ellenőrizték a hajó állapotát, mielőtt engedélyezték volna az oroszoknak az elvonatását. A Sparta II az amerikai és az ukrán szankciós listán is szerepel és a támadásért hétfő reggelig senki sem vállalta a felelősséget.

Ukrajnában eközben legalább tizenkét ember halt meg a vasárnapra virradó orosz légitámadásokban. A Kijevtől mintegy 45 kilométerre északra fekvő Dimerben egy ötemeletes lakóház részben összeomlott. A mentőegységek egész nap kutattak a romok alatt rekedt lakók után.

A halálos áldozatok között egy tinédzser és egy negyvenes éveiben járó nő is van, hétéves fiút azonban sikerült élve kimenteni. A hatóságok korábban tizenegy eltűntről számoltak be.

Zelenszkij elnök az akciók nyomán ismét sürgette, hogy Washington hagyja jóvá Patriot elfogórakéták szállítását Ukrajnának.