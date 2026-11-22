Képzeljük el, hogy egy vállalat vezetőjének holnaptól megtiltják, hogy árcsökkentéssel próbáljon versenyelőnyt szerezni. Vajon ettől másnapra feltalál egy forradalmi technológiát, világszínvonalú mérnököket alkalmaz, és minden versenytársánál hatékonyabban kezd termelni?

Aligha, pedig Magyarország euróbevezetése mellett rendszeresen találkozunk egy kísértetiesen hasonló érveléssel. Ez azt tanácsolja, hogy ne a forint gyengítésével versenyezzünk, hanem innovációval és termelékenységgel. Bár egy ilyen mondás jól hangzik, a gyakorlatban sokkal nehezebb megvalósítani, mint ahogyan ezt a tanácsadók gondolják.

A gyenge valuta valóban nem helyettesíti a gazdasági fejlődést, de a nominális leértékelés lehetősége válságok idején roppant hasznos alkalmazkodási eszköz tud lenni. Attól, hogy ezt az eszközt megszüntetjük, a gazdaság még nem kap helyette automatikusan új technológiákat, jobb oktatást vagy több beruházási forrást.

Szlovákia: Európa autógyára, amely nem lett Európa innovációs központja

2009. január 1-jén Szlovákia búcsút intett a koronának, és bevezette az eurót. Azóta eltelt közel tizennyolc év, az ország pedig Európa egyik legfontosabb autóipari központjává vált, modern gyárakkal és globális vállalatokkal.

Az eredmények látványosak, de mégis felvetnek egy fontos kérdést. Ha az euró kikényszeríti a termelékenységre és innovációra épülő versenyképességet, miért nem vált Szlovákia a technológiai fejlődés egyik európai éllovasává? A 2026-os OECD-országjelentés éppen a szlovák növekedési modell szerkezeti gyengeségeire figyelmeztet.

Az autóipar az ország GDP-jének körülbelül 10 százalékát adja, ám az ágazat jelentős része viszonylag alacsony hozzáadott értékű tevékenységekre épül. Az OECD szerint a külföldi nagyvállalatoktól a hazai vállalkozások felé történő tudás- és termelékenységi tovagyűrűzés gyenge, miközben a vállalati kutatás-fejlesztési ráfordítások elmaradnak a regionális és az OECD-szinttől.

Gondoljunk bele, mekkora különbség van aközött, hogy egy országban összeszerelik a világ legmodernebb autóit, vagy ott találják fel a következő generáció technológiáját! Az egyikhez modern gyárak és jól szervezett termelés kellenek, a másikhoz saját kutatási kapacitás, tudásközpontok és innovatív hazai vállalatok is.

Szlovákia rendkívül sikeresen kapcsolódott be a globális autóipari értékláncokba, de ebből nem született automatikusan széles körű hazai innovációs áttörés. Az OECD 2026-os értékelése szerint a korábbi gyors gazdasági felzárkózás is lelassult.

Van azonban egy különösen érdekes csavar a történetben: az euró bevezetése ettől még gazdaságilag előnyös lehetett Szlovákiának. Branislav Žúdel és Libor Melioris 2016-os OECD-tanulmánya szerint

az ország egy főre jutó reál-GDP-je 2011-ben mintegy 10 százalékkal magasabb lehetett, mint euróbevezetés nélkül.

Ez fontos eredmény, mert megmutatja, hogy az euró gazdasági előnyei és az innovációs fordulat elmaradása tökéletesen megférhetnek egymással. Szlovákia nyerhetett az alacsonyabb árfolyamkockázaton és a szorosabb gazdasági integráción anélkül, hogy a közös valuta megoldotta volna a gazdaság valamennyi szerkezeti problémáját.

Lettország: amikor az árfolyam helyett a munkavállalók alkalmazkodnak

2008-ban Lettország egy kegyetlen gazdasági kísérlet közepén találta magát. Kipukkadt a korábbi hitelbuborék, menekült a tőke, a gazdaság pedig meredek zuhanásba kezdett. Az ország ekkor még nem használta az eurót, de valutáját szorosan hozzá rögzítette, és a válság közepette sem akarta feladni ezt az árfolyamrendszert.

A következmények drámaiak voltak. A lett GDP a válság során több mint 20 százalékkal zsugorodott, a munkanélküliségi ráta pedig meghaladta a 20 százalékot. Olivier Blanchard, az IMF akkori vezető közgazdásza 2012-es blogbejegyzésében részletesen bemutatta, milyen súlyos gazdasági és társadalmi költségekkel járt az alkalmazkodás.

Mivel Lettország fenntartotta a rögzített árfolyamot, versenyképességét részben a bérek visszafogásával, a foglalkoztatás csökkenésével és a vállalati költségek lefaragásával kellett helyreállítania. Ezt nevezik belső leértékelésnek. Nem a valuta lesz olcsóbb, hanem a gazdaságon belüli költségek alkalmazkodnak.

A lett gazdaság később valóban visszatért a növekedéshez, és 2014-ben bevezette az eurót. A történet mégis erős figyelmeztetés, hogy a nominális leértékelés elkerülése nem vezet feltétlenül technológiai csodához, hanem sokszor fájdalmas bér- és foglalkoztatási alkalmazkodás a következménye.

És vajon a válság után felépült egy kiemelkedően innovatív lett gazdaság? Az Európai Bizottság 2026-os országjelentése szerint Lettország 2024-ben GDP-jének mindössze 0,92 százalékát fordította kutatás-fejlesztésre, miközben az uniós átlag 2,24 százalék volt.

A vállalati kutatás-fejlesztés terén még feltűnőbb a különbség. Lettországban a GDP 0,34 százaléka, az EU-ban átlagosan 1,49 százaléka jutott erre. Vagyis több mint egy évtizeddel az euró bevezetése után a lett vállalatok kutatás-fejlesztési intenzitása még mindig nem érte el az uniós átlag negyedét sem.

Észtország: még a digitális csoda sem elég

Ha van ország, amelyről hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy sikerült megoldania az innováció kérdését, az Észtország. Digitális állam, nemzetközileg sikeres technológiai vállalkozások, fejlett elektronikus közigazgatás. Az észt modell méltán vált világhírűvé. Az OECD 2026-os jelentése szerint az információs és kommunikációs technológiai ágazat a gazdasági hozzáadott érték 8,5 százalékát állítja elő. Az informatikai beruházások az előző évtizedben évente átlagosan közel 19 százalékkal növekedtek, ami figyelemre méltó teljesítmény.

Csakhogy ugyancsak az OECD adatai szerint az észt munkatermelékenység 2021-ben még az EU-átlag körülbelül 89 százalékán állt, ám 2025-re 79 százalékra esett vissza. A digitális sikerek tehát nem akadályozták meg, hogy az egész gazdaság relatív termelékenységi pozíciója romoljon. Az IMF 2026-os jelentésének vállalati elemzése segít megérteni a paradoxont. Miközben az informatikai szektor legtermelékenyebb vállalatainak teljes tényezőtermelékenysége 2010 és 2024 között körülbelül 30 százalékkal nőtt, a feldolgozóipari élvonal teljesítménye lényegében stagnált.

Hiába fejlődik tehát néhány technológiai éllovas, ha eredményeik nem terjednek át megfelelően a többi vállalatra. Észtország ráadásul már a 2011-es euróbevezetés előtt is szigorúan rögzített árfolyamrendszerben működött, vagyis története elsősorban azt bizonyítja, hogy még a monetáris stabilitás és a digitális fejlődés együtt sem garantálják a gazdaság egészének termelékenységi felzárkózását.

A kényszer nem teremt képességet

A három ország történetéből egy alapvető közgazdasági összefüggés rajzolódik ki. Az, hogy nem tehetünk egyenlőségjelet a versenyképesség javításának szükségessége és a tényleges fejlődés közé. Egy vállalat reagálhat a költségnyomásra új technológia bevezetésével, de dönthet elbocsátás, bérbefagyasztás vagy egyes tevékenységek megszüntetése mellett is.

Ráadásul a statisztikákban akár jelentős termelékenységjavulás is megjelenhet anélkül, hogy bármilyen új találmány születne. Ha egy vállalat ugyanakkora hozzáadott értéket állít elő 200 helyett 160 dolgozóval, az egy főre jutó termelékenysége 25 százalékkal emelkedik, miközben a munkahelyek ötöde eltűnik.

Az árfolyam-leértékelés természetesen ugyancsak nem csodaszer. Drágítja az importot, inflációt gerjeszthet, és ronthatja a lakosság vásárlóerejét. Ám egy külső sokk idején gyorsan javíthatja az exportőrök árversenyképességét, miközben ugyanezt a fajlagos költségek csökkentésével vagy technológiai fejlesztéssel esetenként csak évek alatt lehet elérni.

Az euró bevezetése ezért valódi gazdaságpolitikai váltást jelent. Megszünteti az önálló nominális árfolyam alkalmazkodását, cserébe csökkentheti az árfolyamkockázatot és a tranzakciós költségeket, valamint erősítheti a gazdasági integrációt. Hogy a mérleg melyik oldala bizonyul erősebbnek, az az adott ország gazdasági szerkezetétől, intézményeitől és a rá váró sokkoktól is függ.

Magyarország számára különösen érdekes, hogy a külföldi tulajdonú exportvállalatok és a hazai kisvállalkozások egészen eltérő lehetőségekkel rendelkeznek. Egy multinacionális cég könnyebben hozzáférhet anyavállalati technológiához és finanszírozáshoz, míg egy magyar vállalkozásnál ugyanahhoz az alkalmazkodáshoz hiányozhat a tőke vagy a megfelelő szakember.

Mindez pedig felveti azt a kérdést, hogy mielőtt lemondunk az önálló árfolyam alkalmazkodási lehetőségéről, mennyire készítettük fel a gazdaságot arra, hogy nélküle is sikeresen működjön. Mert az innováció nem olyasmi, amit egy monetáris döntéssel egyszerűen be lehet kapcsolni, mint a villanyt. Az eurót egy ország egyetlen éjszaka alatt bevezetheti, de attól másnap reggel még ugyanannyi mérnöke, kutatóintézete és vállalati technológiája lesz, mint előző este.

A cikk szerzője Sebestyén Géza közgazdász, egyetemi docens