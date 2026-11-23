Gyakorlatilag teljesen leáll a Belgiumba irányuló és az onnan induló légi forgalom hétfőn az országos sztrájk miatt – közölte a belga légiforgalmi irányító szervezet, a Skeyes.

A járattörlések a budapesti indulású gépeket is érintik: mint a ferihegyi reptér honlapján látszik, törölték a reggeli brüsszeli járatokat – és valószínűleg Brüsszelből sem jönnek gépek ma Budapestre.

Az utasoknak azt javasolták, hogy járatuk aktuális helyzetéről érdeklődjenek légitársaságuknál.

A belga szervezet tájékoztatása szerint reggel 7 és este 9 óra között nem tudják garantálni a menetrend szerinti légiforgalmi szolgáltatásokat, mivel az alkalmazottak is csatlakoznak a munkabeszüntetéshez. Kizárólag a sürgősségi esetek és az egyéb, biztonsági szempontból kiemelt fontosságú járatok kiszolgálását tartják fenn.