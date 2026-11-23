A szlovák statisztikai hivatal adatai alapján november 9. és 15. között a 95-ös benzin országos átlagára literenként 6,7 centtel, 1,624 euróra (mintegy 606 forintra) mérséklődött, amire több mint hét hónapja nem volt példa. A gázolaj átlagára ugyanebben az időszakban 7,2 centtel csökkent, így 1,90 euró alá, 1,893 euróra (körülbelül 707 forintra) került. A két üzemanyag között továbbra is jelentős, közel 27 centes literenkénti árkülönbség maradt – írja a kemma.hu.

Marek Senkovič, a MOL-csoporthoz tartozó Slovnaft vezérigazgatója szerint a szezonális fogyasztáscsökkenés miatt a benzin ára az év végéig tovább mérséklődhet. A gázolaj esetében ugyanakkor az egyenletesebb kereslet és a közel-keleti szállítási fennakadások miatti szűkös kínálat nehezíti a tartós áresést; a cégvezető szerint

egy közel-keleti békemegállapodás a kockázati felár csökkenésével akár 10 százalékkal is lejjebb vihetné a dízel árát.

Ondrej Greguš, az XTB elemzője szintén arra figyelmeztetett, hogy a fűtőanyagok iránti téli kereslet miatt a gázolajnál nagyobb az újabb drágulás esélye. A Slovnaft emellett 2027 tavaszára és őszére összesen mintegy három hónapos karbantartást és korszerűsítést tervez a pozsonyi finomítóban, amelynek célja, hogy az üzem az év végére teljes körűen képes legyen a nem orosz forrásból származó kőolaj feldolgozására is.

A szlovákiai árcsökkenés ellenére Magyarországon továbbra is kedvezőbbek az üzemanyagárak a határ menti tankolók számára: a november 20-i magyar országos átlagárak szerint a 95-ös benzin 583 forintba, míg a gázolaj 695 forintba került literenként, ami a Magyar Nemzeti Bank aznapi (373,22 forintos) euróárfolyamával számolva a benzin esetében 23 forinttal, a dízelnél pedig 12 forinttal alacsonyabb a szlovákiai november közepi átlagnál.