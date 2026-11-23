A témák között lesz az Európai Unió (EU) 2028 és 2034 közötti költségvetése, valamint a részt vevő országok kölcsönös gazdasági kapcsolatai. Részt vesz a csúcstalálkozón az osztrák kancellár is.

A soros szlovák V4-elnökség keretében tartott találkozó vendéglátója Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki a pozsonyi várban fogadja hivatali partnereit: Magyar Péter magyar, Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel miniszterelnököt és Christian Stocker osztrák kancellárt.

A szervezők közlése szerint a találkozó lehetőséget ad a részt vevő országok eddigi gazdasági kapcsolatainak kibővítéséről folytatandó tárgyalásra, valamint szót ejtenek az EU következő hosszú távú költségvetéséről.

A V4 csoport legutóbb szeptemberben tartott kormányfői tanácskozást, akkor a soros EU-elnök Írország miniszterelnöke volt a vendég.