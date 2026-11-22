A Magyar Állami Operaház tájékoztatása szerint a jegyvásárlók a közlemény közzétételétől számított 30 napon belül kérhetik a belépők árának visszatérítését, vagy választhatnak másik előadást, amihez az eredeti jegyet és a vásárlást igazoló bizonylatot is be kell mutatniuk.

A produkció pótlására az intézmény két időpontot ajánlott fel: december 18-án 18 órától, illetve december 28-án 11 órától látható A diótörő, emellett a szabad helyek és jegykategóriák függvényében más, saját szervezésű operaházi előadásokra is becserélhetők a belépők – értesült az index.hu.

A színpadtechnika működésével kapcsolatban egy, az Operát jól ismerő forrás az Infostartnak arról beszélt, hogy

a színpadtechnikai rendszer az épület felújítása óta többször meghibásodott,

és a mostani leállást is ez okozta.

Az esetből Deák Dániel elemző máris politikai következtetést próbált levonni.

„Természetesen nem tudom, pontosan mi történt, de a belenyúlás garanciális karbantartások időrendjébe, pénzügyi szerkezetébe sosem vezet jóra” – ezt már Ókovács Szilveszter mondta az esetre reagálva.

Az esemény hátteréhez tartozik, hogy az intézmény élén nemrég vezetőváltás történt: a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium november 2-án azonnali hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter főigazgató munkaviszonyát, miután a tárca közlése szerint több szabálytalanságot – köztük miniszteri jóváhagyás nélküli, rendszeres prémiumkifizetéseket – tártak fel.

Az Operaház főigazgatói feladatait átmenetileg Ivacs Balázs látja el, amíg lezárul az új vezetői pályázat.