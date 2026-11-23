Az idei évre is biztosított már forrást a kormány a várólisták ledolgozására a korábbi kormányzat után; mint Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász az InfoRádióban elmondta, míg korábban 5 milliárd forint körüli összeg jutott erre évente, a mostani vállalás szerint, amely arra irányul, hogy a jövő év végéig a csípőprotézisek várólistája a betegek 90 százalékánál 6 hónap alá csökken, akár 30 milliárd forintba is belekerülhet a törekvés.

Hogy miért éppen a csípő- és térdprotézisok kerültek a kiemelt figyelem középpontjába, arról elmondta, a várólista több területre is kiterjed, de a leggyakrabban valamiért ezt idézik.

„Másra is várni kell. Ahol 60 napnál hosszabb a várakozási idő, ott várólistát kell vezetni, 6 hónapnál hosszabb ideig pedig nem várakozhat beteg 2027 vége után, ez a kormány célkitűzése” – részletezte.

Az egészségügyet közben a szakemberhiány is sújtja, ezt is csak pénzzel lehet megoldani. Ezzel összefüggésben Sinkó Eszter elmondta: ott, ahol még van a rendszerben szabad kapacitás, a kormány többlet teljesítményt vár el, ezt adott esetben többlet forrásokkal dotálja, szabad lesz többlet munkát vállalni, „meglátjuk, a 30 százalékos anyagi ösztönző mennyivel több műtéthez vezet” – húzta alá.

Megállt a magánegészségügybe vándorlás, két oka lehet

Jelezte még, tavaly több mint 26 ezer csípő- és térdműtétet végeztek közfinanszírozásban, a magánegészségügyön bő 4 ezer ment át, tehát nincs arról szó, hogy a magánellátás elszívná a közintézményektől a humán erőforrást. Erről egyébként már a 2026 első féléves adatok is megvannak: a magánszolgáltatóknál ezek a műtétek szinte „beestek”,

vagy azért, mert az állampolgároknak nincs pénzük kifizetni az akár 3 millió forintig is felmenő költségeket, vagy hisznek a kormányzat ígéretében, hogy a várólisták csökennek, és ezért várnak.

A szabályozásban az is szerepel, hogy 2027 májusától tájékoztatni kell a betegeket, ha egy másik intézményben hamarabb elvégezhető az adott műtét. Sinkó Eszter ismeretei szerint a betegek eddig is elmehettek máshova, most a tájékoztatás kötelező jellege izgalmasabb, de a tb nem tagadta meg a betegektől a váltást adott esetben a János-kórházból Debrecenbe.

A többlet finanszírozás szerinte elegendő lehet ahhoz, hogy a kormány elérhe a célját, de foglalkozni kell azzal, hogy az utóbbi időben humán erőforrásban, különösen szakdolgozók terén komoly hiány állt elő.

„Korábban 110 százalékon finanszírozta a Fidesz-kormány a várólista-ledolgozást, most ez emelkedik 130-ra, meglátjuk, ez elegendő lesz arra, hogy többletmunkákkal ledolgozzák a hátralékot az egészségügyi intézmények” – nyomatékosította Sinkó Eszter.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.