Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán azt írta, a fa kivágását vasárnap reggel kezdték meg a fővárosi hivatásos tűzoltók. Percek alatt kivágták és rögzítették a kéttonnás, tizenkét és fél méter magas fenyőt, majd kötélbiztosítás mellett a Magyar Honvédség szállítójárművére helyezték. A fát rakományrögzítő hálóval és hevederekkel, láncokkal rögzítették.

A katasztrófavédelem munkatársai hétfő reggel 7 óra körül kezdték meg a fa felállítását az Országház előtt, a Kossuth téren.

Az Országgyűlés Sajtóirodája azt közölte az MTI-vel, hogy tíz felajánlás közül az Országgyűlés Hivatala a Varmuzsa Péter és családja által felajánlott, hozzávetőleg

16 méter magas, az alsó ágaknál mintegy 6 méter átmérőjű, nagyjából 4 tonnás, 24 éve elültetett jegenyefenyőt

találta a legszebbnek idén.