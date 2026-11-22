A meteorológiai portál beszámolója szerint a Kékesen és a Mátra legmagasabb csúcsain hószállingózásról adtak hírt az észlelők, míg alacsonyabb tengerszint feletti magasságban havas eső, fagyott eső és hódara fordult elő.

Az Eger melletti Ostoroson, valamint Tiszalökön és Tiszanagyfalun is hódara záporozott – utóbbi településen vékony rétegben a háztetőket is kifehérítette a csapadék. Az oldal cikkében videót is mutatnak a hószállingózásról.

Az idokep.hu tájékoztatása szerint megmaradó hóréteg kialakulására egyelőre nem kell számítani, a délutáni órákban délnyugat felől eső és záporok érkeznek.

A szakemberek ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy az érintett északi, északkeleti területeken az utak átmenetileg rendkívül csúszóssá válhatnak, a jövő héten pedig már nagyobb területen – akár síkvidéken is – előfordulhat havazás.