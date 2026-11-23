A cseh hoolingans.cz portál a két tábortól kapott információk alapján közölt információkat. Ebből kiolvashatóan a debreceniek változata szerint az övéik támadtak rá a nyíregyháziak kedvenc kocsmájára, törzshelyére, ahol a helyiek a lengyel Resovia ultráival kiegészülve, késekkel, botokkal és egyéb eszközökkel felszerelve fogadták őket. A csetepaté nyolc–tíz percen át tartott.

22.11.2026, Nyiregyhaza?? - Debrecen??, streetfight before match, 80x50, Debrecen ran away from Nyiregyhaza: Info Debrecen: Debrecen attacked the pub of Nyiregyháza, Nyiregyhaza with Resovia?? with knifes sticks and some other tools. Both team run, 8-10 min fight. Info Nyiregyhaza: we don't used tools. Fair fight 3-4min and debrecen run, debrecen lies ig there was knifes they would get stabbed, click here for more: https://t.co/mRWt5bKBN0 All in one place. Tap to download. ? https://t.co/A1HSM5hOIu — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 22, 2026

A nyíregyháziak változata szerint ők nem használtak semmilyen eszközt, „tiszta verekedés” volt, ami három-négy percig tartott csak. Utána a debreceniek elmenekültek. A cseh portál szerint a szabolcsiak azt állították: „A debreceniek hazudnak, ha lettek volna nálunk kések, akkor meg is szurkáltuk volna őket.”

A haon.hu beszámolója szerint „a szurkolók Jósavárosban estek egymásnak, és olyan videó is napvilágot látott, amelyen egy földön fekvő embert rugdosnak. Egyes beszámolók szerint kés is előkerülhetett. Az Országos Mentőszolgálat szerkesztőségünknek megerősítette, hogy egy sérültet kórházba szállítottak.”

A portál kitér arra is, hogy a késelés tényét nem erősítették meg, az Országos Mentőszolgálat. A police.hu beszámolója szerint

„A Nyíregyháza Spartacus FC- Debreceni VSC NB I. labdarúgó mérkőzést a Nyíregyházi Rendőrkapitányság a Készenléti Rendőrség megerősítő erőivel közösen, nagy erőkkel biztosítja. A labdarúgó mérkőzést megelőzően két szurkolói csoport Nyíregyházán egy a stadion közeli utcában összecsapott. A rendőrök haladéktalanul közbeléptek, és intézkedtek, a verekedést megszakították.

Csoportos garázdaság elkövetésének gyanújával több ember előállítása, és az elszámoltatása folyamatban van. A mentőszolgálat munkatársai több sérültet kórházba vittek.”

A mérkőzést a DVSC 6–2-re nyerte – legalábbis a pályán.