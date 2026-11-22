A tájékoztatás szerint az Oroszországba tartó hajó üzemanyag- és ellátmányvételezés céljából állt meg a líbiai kikötőben a két ország közötti tengerészeti együttműködési megállapodás alapján.

Két egészségügyi forrás szerint a robbanás következtében többen megsebesültek, de

halálos áldozat nem volt.

Az orosz hatóságok egyelőre nem reagáltak az ügyben, illetve a feltételezett támadás elkövetőjeként sem jelentkezett senki.

The Russian Russian Project 20380 Steregushchiy-class corvette Mercury in Benghazi, Libya exploded today in what has been attributed to a Ukrainian strike. The corvette, which was in port after escorting shipments to the northeastern port held by Khalifa Haftar’s forces, has reportedly sunk, although definitive details on that have yet to emerge. Should the incident be confidently attributed to Ukraine, the strike would mark a notable expansion of Ukrainian strike capabilities. — OSINTdefender (@sentdefender) November 22, 2026

A kelet-líbiai hatóságok hangsúlyozták, hogy a kikötő és a haditengerészeti bázis létesítményei, ideértve a raktárépületeket is, biztonságban vannak, és a tűz eloltásával helyre fog állni a térségben a zavartalan működés. A kelet-líbiai vezetés egyben elítélte a támadást, amely - mint fogalmazott - az ország szuverenitása ellen irányult és veszélyeztette a tengeri hajózás biztonságát. Hangsúlyozták, hogy jogi és diplomáciai eszközökkel fognak fellépni a felelősökkel szemben.

"A líbiai kormány nem fogja engedni, hogy a líbiai kikötőket vagy az ország területét, illetve területi vizeit leszámolások vagy nemzetközi konfliktusok kiterjesztésének színterévé tegyék" - tették hozzá.

Nevük elhallgatását kérő két líbiai katonai tisztségviselő szerint a Merkurij orosz korvettben keletkeztek károk. Mint mondták, ukrán tengeri drónok támadhattak a hajóra, az ukrán erők által használt nyugat-líbiai bázisról. Hozzátették, hogy legalább négy drónt sikerült elfogni, de kettő eltalálta a hajót, aminek következtében a kikötőben is tűz keletkezett.

A katonai tisztségviselők közölték azt is, hogy tengeri drón támadása érte egy máltai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót is vasárnap bengázi partjainál. Elmondták, hogy a kelet-líbiai haditengerészet és légierő egységei több mint 12 tengeri drónt semmisítettek meg az este folyamán.