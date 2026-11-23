Hétfőn 11 órakor a parlament ülése Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti hozzászólásával kezdődik – derül ki az Országgyűlés honlapjára is felkerült napirendből.

Hétfőn a képviselők megválaszthatják a Tisza kezdeményezésre létrehozott felzárkóztatási források visszaéléseit feltáró vizsgálóbizottság tagjait és tisztségviselőit.

A bizottság a 2004 és 2026 közötti társadalmi felzárkóztatási és esélyteremtési támogatási rendszert vizsgálja majd, különös tekintettel az Országos Roma Önkormányzat által megvalósított programokra.

A parlament

az interpellációk és az azonnali kérdések órája után

megvitatja a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, a politikusok vagyongyarapodási vizsgálatának szabályait tartalmazó jogszabállyal kapcsolatos bizottsági jelentést és módosító javaslatot, valamint

további 12 törvényjavaslat bizottsági jelentését.

A parlament megválasztja a felzárkóztatási források visszaéléseit feltáró vizsgálóbizottság tagjai. A testület elnöke Gyöngyösi István (Tisza) lehet, alelnökeinek Radics Bélát (Fidesz) és Szabadi Istvánt (Mi Hazánk), tagjainak Cseh Tamást (Tisza), Dicső Viktóriát (Tisza) és Latorcai Csabát (KDNP) javasolja a házelnök.

Kedden határozathozatalok következnek. A javaslatokról, köztük a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról, a vagyonadóról és a vállalatok adózásáról szólókról kedden, a napirend előtti felszólalásokat követően szavaznak a képviselők.

Döntenek Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése ügyében is, miután a Budai Központi Kerületi Bíróság ezt indítványozta egy rágalmazási ügyben.

A jelöléstől függően újabb tagot választhat az Országgyűlés a Független Közmédia Testületbe és a médiatanácsba.

Kata: 100 ezres határ, kiterjesztett jogosultság Ha a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról (kata) szóló törvényjavaslatot elfogadja az Országgyűlés, a katát választó főfoglalkozású kisadózó 2027-ben havonta 100 ezer forint, főfoglalkozásúnak nem minősülő kisadózó havonta 50 ezer forint adót fizethet.

A határozathozatalok után öt előterjesztés általános vitája következik. Ekkor tárgyalják

a 2025-ös költségvetés zárszámadásáról szóló előterjesztést,

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2026-os költségvetéséről szóló törvény módosítását és az NMHH 2027-es költségvetését,

valamint a belügyminiszter hatáskörébe tartozó rendészeti és sport tárgyú törvények módosításáról szóló javaslatot.

Szerdán megemlékeznek a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabokról és kényszemunkásokról, majd kilenc törvényjavaslat vitáját folytatják le a képviselők.

Ezek között szerepel a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény módosítása,

amely szerint jövő júniustól megszűnik az Országos Dohányboltellátó Kft. koncessziós szerződése.

Csütörtökön kezdhetik meg a képviselők

a Működő és Emberséges Magyarország Intézetről szóló előterjesztés tárgyalását, amelyet a tiszás Radnai Márk és képviselőtársai nyújtottak be az Országgyűlésnek.

a tudományos kutatóhálózattal kapcsolatos egyes törvények módosítását kezdeményező javaslat tárgyalását, melynek elfogadásával a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat visszakerülne a Magyar Tudományos Akadémiához.

az Országgyűlés működését érintő és a házszabály módosítását kezdeményező tiszás előterjesztések vitáját. A kormánypárti frakció rövidítené a parlamenti előterjesztői nyitóbeszédek és zárszók, illetve a nem vezérszónoki képviselői hozzászólások felszólalási időtartamát, valamint változtatna a tiszteletdíj-csökkentés és a fegyelmi szankciók szabályain.

Pénteken öt előterjesztést tárgyal a Ház, egyebek mellett a Kanada és az EU közötti gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) kihirdetéséről szóló indítványt, az Európai Ügyészséghez való csatlakozással összefüggő törvénymódosító javaslatot, valamint egészségügyi és szociális tárgyú kormányelőterjesztéseket.

Az ülés november 30-án, hétfőn 13 órakor a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik, majd kérdésekkel, azonnali kérdésekkel és napirend utáni felszólalásokkal zárul.