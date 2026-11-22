"Vizet a tájba! Rendszerváltás a vízmegtartás területén is" - írta Magyar Péter szombati Facebook-bejegyzésében.

Kiemelte: az utóbbi napok jelentős esőzésével párhuzamosan a kormányzat, a vízügyi igazgatóságok, a nemzeti parkok, a települések és civilek ezreinek összefogásával sok millió köbméter vizet tartanak meg, gyűjtenek össze.

A kormányfő példaként említette, hogy a 2008-ban megépült Cigándi tározót a fennállása óta még soha nem vették igénybe, még árvízi védekezésre sem nyitották meg, pedig eredetileg kifejezetten erre a célra hozták létre.

"A mai nap azonban fordulópont!" - emelte ki, hozzátéve: a szemléletváltás jegyében szombaton megnyitották a zsilipeket, hogy a Tisza megemelkedett vízszintjét kihasználva csaknem 2 millió köbméter vizet juttassanak vissza a tájba.

"Történelmet írunk"

– fogalmazott a miniszterelnök.

Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videóban a többi között azt mondta: a Cigándi tározóba bekerülő vizet továbbvezetik, az kikerülhet az egész nyáron kiszáradt kis csatornákba, és a Bodrogköz megtelik élettel.