Az állami iskolakezdési támogatás második részletének kézbesítése november 10-én kezdődött és november 30-ig tart.

A 2027. március 15-ig felhasználható utalványokat kizárólag meghatározott termékkörökre – többek között iskolaszerekre, papír- és írószerekre, könyvekre, ruházatra, lábbelire, valamint egyes sportfelszerelésekre – lehet beváltani.

A blikk.hu ír arról, hogy mivel az utalványok nem névre szólóak, és a tanév megkezdéséhez szükséges tanszereket a szülők többsége már augusztusban és szeptemberben megvásárolta, a Jófogás apróhirdetési oldalon is megjelentek olyan magánszemélyek által feladott hirdetések, amelyekben

a névértéknél 5–10 ezer forinttal olcsóbban,

40 és 45 ezer forint közötti összegért kínálják az 50 ezer forint értékű csomagokat.

Az összesen 100 ezer forintos támogatásban mintegy 400 ezer gyermek után részesültek a jellemzően rászoruló családok.