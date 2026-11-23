A szervezet tájékoztatása szerint reggel 7 és este 9 óra között nem tudják garantálni a menetrend szerinti légiforgalmi szolgáltatásokat, mivel az alkalmazottak is csatlakoznak a munkabeszüntetéshez. Kizárólag a sürgősségi esetek és az egyéb, biztonsági szempontból kiemelt fontosságú járatok kiszolgálását tartják fenn.

Az utasoknak azt javasolták, hogy járatuk aktuális helyzetéről érdeklődjenek légitársaságuknál.

A munkabeszüntetéssel a légi közlekedés dolgozói a kormány megszorító és reformpolitikája ellen tiltakoznak. Álláspontjuk szerint a kabinet aránytalanul nagy terheket ró a munkavállalókra, a nyugdíjasokra és a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeire.

A tiltakozás részeként nagyszabású demonstrációt is tartanak Brüsszelben.

A légi közlekedés mellett a közösségi közlekedésben is jelentős fennakadások várhatók, emellett az iskolákat, a kormányzati hivatalokat és a hulladékszállítást is érintheti a sztrájk.

A légitársaságok és a repülőterek bírálták, hogy a légi közlekedés váratlan leállása jelentős kellemetlenségeket okoz az utasoknak, és komoly veszteségeket eredményez az érintett ágazatokban.

A Skeyes közlése szerint a légiforgalmi irányítók csatlakozása meglepte a szervezetet. Bár az országos tiltakozó akciót már jóval korábban bejelentették, a szakszervezetek előzetesen nem jelezték, hogy a légiforgalmi irányítók is részt vesznek benne. A vállalat szóvivője szerint az első értesítést a tervezett munkabeszüntetésről csak szombat reggel kapták meg.

A Skeyes hangsúlyozta, hogy már néhány légiforgalmi irányító munkabeszüntetése is súlyos fennakadásokat okozhat, mivel őket speciális képesítéseik és engedélyeik miatt rövid időn belül nem lehet másokkal helyettesíteni. A szervezet ezért egyértelmű jogszabályi előírásokat sürget a sztrájkok idején biztosítandó minimális szolgáltatási szintről, valamint a munkabeszüntetések kötelező előzetes bejelentéséről.

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