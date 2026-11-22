Schiffer András volt országgyűlési képviselő a személyi kultuszra utalva bírálta, hogy Magyar Péter nyilvánosan örömét fejezte ki egy róla készült portré miatt. A miniszterelnök bejegyzése szerint a festményt egy siófoki alkotótól kapta ajándékba.

A kontroll.hu beszámolója szerint az LMP egykori társelnöke szombati Facebook-bejegyzésében Rákosi Mátyás példáján keresztül fogalmazta meg kritikáját Magyar Péter nyilvános szereplésével kapcsolatban. Schiffer András úgy vélekedett, hogy

a kommunista pártfőtitkár volt az utolsó magyar vezető, aki nyilvánosan örvendezett a róla készült portréknak,

ami megítélése szerint 1956 után „kiment a magyar divatból”, és hozzátette: „Nem hiányzik”.

A vita előzménye, hogy Magyar Péter a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyben megköszönte a támogatóktól érkező ajándékokat, köztük egy róla készült festményt.

A miniszterelnök a bejegyzésében jelezte: a képet Siófokon kapta Bihari Andrea (Ynda) festőművésztől, akivel korábban még nem találkozott, és aki egy fénykép alapján készítette el a portrét. Magyar Péter emellett visszautasította azokat a bírálatokat, amelyek szerint saját maga rendelte volna meg a festményt.