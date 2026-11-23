Több mint bruttó 4 milliárd forintért árulják azt a balatonfüredi üdülőt, amelynek nem mindennapi múltjáról a Veol írt most cikket. A komplexum 20 évvel ezelőtt az országos Postabank-botrányban is felbukkant.

Magát a Petőfi Sándor utcai, közel 1,7 hektáros ingatlant jelenleg nettó 3,18 milliárd forintért kínálják eladásra. A három épületből álló, medencével, wellnessrészleggel és teniszpályákkal felszerelt komplexum azonban húsz évvel ezelőtt nem a luxusszolgáltatásai, hanem egy vitatott vagyonértékesítési ügy miatt került az országos sajtó figyelmének középpontjába.

Tartozik hozzá ősfás park, kerti sétányok, borospince is. Az egyik, 643 négyzetméteres vendégház helyi védelem alatt áll, a legnagyobb, több mint 1700 négyzetméteres épületben pedig nyolc apartman található.

A botrány középpontjában az egykori Postabank-vagyon értékesítése és az üdülő korábbi tulajdonosváltásai álltak; a Postabank 1998-as konszolidációjára mintegy 152 milliárd forint közpénzt fordítottak. A bank problematikus követeléseinek és vagyonelemeinek értékesítését többek között a PB Workout Kft.-re és a Reorg-Apport Rt.-re bízták. A 2003-as ÁSZ-vizsgálat szerint a Workout 1998 és 2001 között 3,1 milliárd forint veszteséget termelt. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a konszolidációt mégis alapvetően eredményesnek találta.

Átadásának története korábban:

550,8 millió forint: ennyi volt a 17 708 négyzetméteres, Petőfi Sándor utcai üdülő könyv szerinti értéke 1998 végén

530,6 millió forint: ennyivel tartozott a Postabanknak az ingatlanhoz kapcsolódó Nádor Lízing Kft.

477,5 millió forint: ennyiért adta tovább a bank a követelést a Reorgnak

501 ezer forint: 1999-ben ennyiért adta el a Workout a Nádor Lízing Kft.-t az Akkord Veresegyháza Kft.-nek

501 ezer forint: 1999-ben ennyiért adta el a Workout a Nádor Lízing Kft.-t az Akkord Veresegyháza Kft.-nek.

A félmillió forint tehát nem a balatonfüredi üdülő közvetlen vételára, hanem egy jelentős tartozással érintett társaság eladásánál megjelent összeg.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) 2000-ben vizsgálta a Postabank pénzeinek felhasználását. A jelentéstervezet 2003-ban, a volt bankvezér, Princz Gábor ellen folytatott nyomozás során került elő, és ennek alapján hűtlen kezelés gyanújával újabb rendőrségi nyomozás indult, immár az 1998-as konszolidáció körülményei miatt. A dokumentumot titkosították.

A lap részletesen is bemutatja az ingatlan történetét.